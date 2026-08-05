João Azevêdo recebe convite para inauguração do maior resort do Brasil no Polo Turístico Cabo Branco — Governo da Paraíba

O primeiro empreendimento do Polo Turístico Cabo Branco, o Tauá Resort João Pessoa, já tem data de inauguração. Em reunião na tarde desta quinta-feira (22), na Granja Santana, o presidente do Conselho de Administração do Grupo Tauá, Daniel Ribeiro, convidou o governador João Azevêdo para a festa de inauguração do maior resort do Brasil no dia 25 de março próximo.

Durante a reunião com a presença do presidente da Cinep, Rômulo Polari, foi traçado o cronograma final da obra e do funcionamento do resort, que, após a inauguração para convidados, funcionará no regime em soft opening (pré-abertura de um negócio com convidados, familiares, para testar a operação) dos meses de abril a junho, até a abertura para os hóspedes em julho deste ano.

O governador João Azevêdo destacou a alegria de receber um dos documentos que representa a maior alegria para um gestor público. “Estamos recebendo aqui o convite de inauguração do Tauá Resort João Pessoa. Esse é um marco e a realização de um grande sonho. Agradeço demais a confiança que o Grupo Tauá teve nesse projeto, de investir realmente recursos de um montante extraordinário neste empreendimento. A Paraíba terá o maior resort do Brasil, o mais moderno, o mais preparado para receber os turistas e a nossa população aqui do estado”, comemorou.

Daniel Ribeiro, representante do Grupo Tauá, agradeceu o apoio sempre irrestrito que o Governo da Paraíba deu para o sucesso do resort e disse que “não será apenas o maior resort do Brasil, será o melhor resort do país”.

Daniel acrescentou: “Me lembro muito bem quando o governador João e Rômulo Polari nos receberem aqui em dezembro de 2023 e traçamos juntos esse projeto audacioso que agora se torna realidade. Foi um trabalho árduo em um período curto, mas que parece uma vida de tantas situações que passamos nesse caminho, mas eu tenho certeza que valeu tudo a pena por causa do projeto final que ficou pronto e belíssimo”, destacou.

O investimento do Grupo Tauá foi de R$ 650 milhões para implantação do resort que contará com 1.120 leitos, se tornando o maior empreendimento hoteleiro do Brasil. “É uma satisfação muito grande a gente ver como engenheiro e como paraibano uma obra dessa envergadura, grande desafio, mas que o governo, todo o time do governo foi totalmente designado a ajudar imensamente nesse projeto e agora eu fico muito feliz em vê-lo concretizado. A Paraíba realmente vai virar uma chave da sua história econômica e do turismo a partir do Polo Turístico Cabo Branco e do primeiro empreendimento que é o Tauá Resort”, completou o presidente da Cinep, Rômulo Polari.