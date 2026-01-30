Cearte abre inscrições para mais de 3 mil vagas; saiba como se inscrever

As inscrições para mais de 3 mil cursos da Cearte irão até o dia 8 de fevereiro. Foto: divulgação. Foto: Divulgação/Cearte

As inscrições para o primeiro semestre letivo de 2026 no Centro Estadual de Arte da Paraíba (Cearte) começam nesta quarta-feira (28). Todos os cursos são gratuitos e o início letivo está previsto para 4 de março.

As inscrições serão feitas de forma online, através de Google Forms. O link estará disponível no perfil do Cearte nas redes sociais (@ceartepb) a partir das 8h40 desta quarta (28) e ficará disponível até as 23h59 de 8 de fevereiro.

LEIA TAMBÉM:

Além das inscrições on-line, o Cearte está disponibilizando um ponto de apoio para auxiliar pessoas com dificuldades com ferramentas digitais e/ou sem acesso à internet.

O Cearte informa, ainda, que o antigo site da instituição não está mais em funcionamento, sendo as redes sociais o veículo principal de informação.

Preferência de ocupação das vagas

Segundo o edital, os alunos veteranos têm preferência na ocupação das vagas (concluintes de 2025.2).

As vagas também são reservadas para beneficiários do Bolsa Família e estudantes da rede pública de ensino básico.

Cursos disponíveis

Artes Visuais

Audiovisual e Fotografia

Dança

Música

Literatura

Teatro

A lista com os candidatos selecionados será divulgada nos canais oficiais após o período de inscrições. O semestre letivo terá início em 4 de março, com atividades previstas até 13 de junho.