Cícero Lucena projeta conclusão do Residencial Rio Jaguaribe ainda neste 1º semestre e destaca avanço da política habitacional em JP

O prefeito Cícero Lucena inspecionou, nesta terça-feira (27), as obras do Residencial Rio Jaguaribe, no Jardim Veneza, que vai beneficiar 240 famílias inscritas nos programas sociais da Secretaria Municipal de Habitação Social (Semhab). Na ocasião, Cícero Lucena- acompanhado do vice-prefeito Leo Bezerra, vereadores e secretário- projetou a conclusão do empreendimento para o primeiro semestre deste ano, com quadra de esportes, escola e infraestrutura completa no entorno.

“Será um residencial com equipamentos comunitários. A revitalização do Parque das Três Lagoas faz parte, que representa um marco, e a inclusão de estruturas como creches e escolas promoverá o desenvolvimento de toda a região. Pretendemos construir um Cemapi [Centro Escolar Municipal de Atividades Pedagógicas Integradoras], semelhante ao que hoje existe em Mangabeira, para beneficiar não apenas os moradores deste condomínio, mas toda a comunidade local, com acesso à educação, esporte, lazer, cultura e, consequentemente, uma melhor qualidade de vida”, destacou Cícero Lucena.

O Residencial Rio Jaguaribe é um dos empreendimentos que fazem parte da política habitacional da Prefeitura de João Pessoa, que também avança para entregar, ainda este ano, o Residencial Beira Rio, para mais de 700 famílias do Complexo Beira Rio. Também estão em andamento obras do Residencial S II, com 64 unidades no Roger; Das Nações, com 39 unidades no Centro; Residencial Sanhauá, com 108 unidades no Varadouro; e Rio Paraíba, com 128 unidades no Alto do Mateus.

No Jardim Veneza, as obras avançam com a construção de 10 dos 15 blocos que fazem parte do empreendimento. Os blocos mais adiantados estão iniciando a fase de acabamento. O investimento total é de R$ 41 milhões, em parceria com o Governo Federal, através do programa ‘Minha Casa, Minha Vida’. A secretária municipal de Habitação Social, Socorro Gadelha, explicou que serão realizados dois processos seletivos para determinar as famílias que serão beneficiadas.

“O primeiro contemplará o térreo, destinado a idosos, pessoas com deficiência e indivíduos com comorbidades. As unidades dos andares superiores, do primeiro ao terceiro, serão destinadas por sorteio, a partir de um banco de inscritos e habilitados. A infraestrutura comunitária do entorno está em fase de conclusão. A área, que conta com serviços de saúde e educação nas proximidades, é totalmente urbanizada”, detalhou a secretária.