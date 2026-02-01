inscrições para bolsas do 1º semestre começam nesta segunda-feira

Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

As inscrições para o Programa Universidade para Todos (Prouni) 2026 começam nesta segunda-feira (26) e permitem que estudantes concorram a bolsas de estudo em instituições privadas de ensino superior em todo o país. Na Paraíba, são oferecidas mais de 12,8 mil bolsas.

A seleção é feita com base nas notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

O processo seletivo é gratuito e ocorre exclusivamente pela internet, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, do Ministério da Educação (MEC).

LEIA TAMBÉM:

Os candidatos podem escolher concorrer a bolsas integrais ou parciais para o primeiro semestre de 2026.

Quem pode se inscrever no Prouni 2026

De acordo com o edital, podem se inscrever no Prouni 2026 os estudantes que concluíram o ensino médio e participaram do Enem 2024 ou 2025. É necessário ter alcançado, no mínimo, 450 pontos na média das provas e não ter zerado a redação.

O programa é voltado a alunos que cursaram o ensino médio na rede pública ou na rede privada, desde que atendam às condições exigidas para concorrer às bolsas. Pessoas com deficiência também podem participar do processo seletivo.

Professores da rede pública de ensino podem se inscrever exclusivamente para os cursos de licenciatura e pedagogia. Nesse caso, não é aplicado o limite de renda exigido para os demais candidatos.

Mas atenção: quem participou do Enem como treineiro, antes de concluir o ensino médio, não pode se inscrever.

Além disso, os candidatos precisam atender a pelo menos uma dessas condições:

Ter feito o ensino médio integralmente em escola da rede pública

Ter feito o ensino médio integralmente em instituição privada na condição de bolsista integral da respectiva instituição

Ter feito o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada na condição de bolsista integral da respectiva instituição

Ter feito o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada na condição de bolsista parcial da respectiva instituição

Ter feito o ensino médio integralmente em instituição privada na condição de bolsista parcial da respectiva instituição ou sem a condição de bolsista

Ser uma pessoa com deficiência na forma prevista na legislação

Ser professor da rede pública de ensino, exclusivamente para concorrer aos cursos de licenciatura e pedagogia, destinados à formação do magistério da educação básica. Nesse último caso, não é aplicado o limite de renda exigido aos demais candidatos

Como funciona a classificação

A classificação do Prouni é feita com base nas notas do Enem, respeitando a modalidade de concorrência escolhida pelo candidato no momento da inscrição.

A seleção considera o curso, o turno, a instituição de ensino e o local de oferta da vaga. Dentro de cada modalidade, os candidatos são ordenados de acordo com a maior nota média no Enem, priorizando os grupos definidos pelo programa.

Para fins de classificação, será considerada a edição do Enem em que o estudante obteve a melhor média entre as provas realizadas.

Datas do resultado do Prouni 2026