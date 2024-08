onde assistir, prováveis escalações e estatísticas

No próximo sábado (10) acontecem os primeiros 90 minutos da decisão entre Altos e Treze, confronto válido pelas oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. A partida acontece no Estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina, com bola rolando às 16h.

Na fase de grupos o Altos terminou na segunda colocação do Grupo 2, com 24 pontos. No primeiro mata-mata o time eliminou o Princesa de Solimões, vencendo nos pênaltis, após dois empates no tempo regulamentar do jogo de ida e do jogo de volta.

O Treze passou pela primeira fase sem muitas dificuldades, sendo líder do Grupo 3, com 31 pontos. No primeiro mata-mata, o Galo empatou no jogo de ida, com o ASA de Arapiraca, fora de casa, em 1 a 1. Na volta, no último domingo (4), o time de Campina Grande não tomou conhecimento da equipe alagoana e venceu pelo placar de 3 a 0.

Estatísticas dos times

Treze: 16j | 10v | 5e | 1d | 32gm | 10gs | 22sg

Altos: 16j | 7v | 5e | 4d | 23gm | 17gs | 6sg

Dia, local e hora de Altos x Treze

Dia: 10/08

Hora: 16h

Local: Estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina

Transmissão

Onde assistir : TV Altos – Youtube

: TV Altos – Youtube Onde ouvir : pelas ondas do rádio, as emoções de Altos x Treze ficarão por conta da CBN, com narração de Edson Maia, comentários de Leonardo Alves e reportagens de Marcos Siqueira;

: pelas ondas do rádio, as emoções de Altos x Treze ficarão por conta da CBN, com narração de Edson Maia, comentários de Leonardo Alves e reportagens de Marcos Siqueira; Onde acompanhar em tempo real : uma hora antes de a bola rolar, o ge entrará em campo atualizando todos os detalhes de Altos x Treze lance a lance.

Últimas escalações

Altos: Careca, Everton Silva, Leandro Amorim Arlan e Arthurzinho; Hudson, Rogério e Digão; Thuann, Dieguinho e Wellington Jr.

Treze: Rayan, Van, Milani, Leonan e Airton; Coppeti, Marquinhos e Gui Campana; Thiago Alagoano, Thiaguinho e Wallace Pernambucano.

Arbitragem

Dia a dia do Treze

O Elenco do Treze teve folga na segunda-feira.

O elenco galista se reapresenta na tarde desta terça-feira, no Presidente Vargas, às 14h.