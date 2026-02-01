Prefeitura de João Pessoa abre nesta terça-feira inscrições para Restaurante Universitário Popular

A Prefeitura de João Pessoa inicia, nesta terça-feira (27), as inscrições do processo seletivo para acesso às refeições fornecidas pelo Restaurante Universitário Popular (RUP), iniciativa voltada à promoção da segurança alimentar e à permanência acadêmica de estudantes no ensino superior. De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), o benefício vai garantir para os universitários em situação de vulnerabilidade socioeconômica acesso a uma refeição diária pelo valor simbólico de R$ 1,00.

As inscrições são realizadas exclusivamente pelo aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’ até o dia 3 de fevereiro. Podem participar estudantes regularmente matriculados em cursos de graduação de instituições públicas ou privadas de João Pessoa, com renda familiar per capita de até um salário mínimo e que não sejam beneficiários de programas semelhantes.

São ofertadas 500 vagas para acesso imediato ao Restaurante Universitário Popular e outras 250 vagas para formação de lista de espera, com reserva de 10% das vagas para pessoas com deficiência (PcD). O Restaurante funcionará de segunda a sexta-feira, das 11h às 13h, com início das atividades no dia 25 de fevereiro.

Documentação – Para efetuar a inscrição, os interessados devem anexar a cópia digitalizada e legível da Carteira de Identidade Nacional (CIN) ou documento oficial de identificação com foto que contenha o número do CPF; declaração de vínculo acadêmico ou comprovante de matrícula na instituição de ensino superior de curso de graduação no município de João Pessoa; declaração emitida pela instituição, em papel timbrado, com assinatura original ou em formato digital com assinatura eletrônica qualificada, atestando que o candidato não é beneficiário de programas de igual natureza. Pessoas com deficiência devem anexar também o laudo médico.

Seleção – A seleção dos candidatos será feita com base em critérios socioeconômicos, priorizando estudantes com menor renda e integrantes de grupos prioritários, como mulheres, estudantes negros e indígenas. O resultado final do processo seletivo será divulgado no dia 20 de fevereiro, nos canais oficiais da Prefeitura de João Pessoa.

Mais informações pelos telefones (83) 3213-5453 e (83) 3213-5350 ou e-mail [email protected].