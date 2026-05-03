Grupo Choramigo leva sucessos de Cartola a Paulinho da Viola ao Sabadinho Bom
O grupo Choramigo se apresenta no Sabadinho Bom deste final de semana com muito choro e samba, exaltando nomes como Cartola, Sivuca e Paulinho da Viola. O evento, realizado pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), acontece na Praça Rio Branco, Centro Histórico da cidade, a partir das 12h30.
“O Sabadinho Bom é uma ação de caráter sociocultural extremamente forte em João Pessoa. O morador e os turistas já têm o hábito de frequentar a Praça Rio Branco todos os sábados. Ali, conseguimos levar música de qualidade, fortalecendo os artistas de João Pessoa e da Paraíba, e gerando uma economia criativa em torno do nosso Centro Histórico”, declara o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.
O violonista do grupo, Pelágio Nerício, lembra que o Sabadinho Bom é um evento que faz parte da história cultural da cidade e se confunde com a trajetória da banda. “O nosso grupo Choramigo nasceu no ano 2000 e foi um dos primeiros grupos a se apresentar no Sabadinho Bom, em 2011. Inicialmente o Sabadinho foi criado como um espaço para o gênero musical choro, e tinha como slogan ‘Onde o choro é motivo de alegria’. Depois o espaço foi abrigando outros gêneros musicais. O Sabadinho Bom é de grande importância para a divulgação e preservação do choro”, observa.
Para a apresentação deste sábado, o repertório é basicamente de choros, mas o instrumentista ressalta que, como o público está acostumado com sambas cantados, os músicos vão levar também choros de Jacob do Bandolim, Waldir Azevedo, Sivuca, Pixinguinha, Abel Ferreira, Chiquinha Gonzaga, Ernesto Nazareth e sambas de Cartola, Agepê, Nelson Cavaquinho, Paulinho da Viola, entre outros.
Entre as músicas estão Bole-Bole, Benzinho, Doce de Coco, Noites Cariocas, Implicante de Jacob do Bandolim – Carioquinha, Pedacinhos do Céu, Chorinho Antigo, Cinema Mudo de Waldir Azevedo, Floraux de Ernesto Nazareth, Chorando Baixinho de Abel Ferreira, Gaúcho (o corta jaca) de Chiquinha Gonzaga.
Além de Pelágio Nerício no violão de sete cordas, estarão no palco os músicos Geovane no clarinete, Luís no bandolim, Lucas no cavaquinho, Cacá no pandeiro e voz, Paulo no surdo. “A expectativa é das melhores com muito choro e sambas e um novo repertório para mostrar que aqui não é só terra de forró, é também terra de choro e samba”, completa.