João Pessoa participa de feira em Curitiba e agentes de viagens dizem que Capital é a ‘queridinha do Nordeste’

07/03/2024 |

20:30 |

61

O destino João Pessoa está sendo divulgado em Curitiba pela Secretaria Municipal de Turismo (Setur) durante a Expo Turismo Paraná, feira de turismo que teve início nesta quinta-feira (7) e segue até sexta-feira (8). O evento deve reunir quase 4,2 mil profissionais da área, dos quais 1,5 mil agentes de viagens que chegaram em 11 caravanas vindas de diversas cidades da Região Sul do país, principalmente.

De acordo com Luciano Lapa, que integra a equipe de Marketing da Setur-JP, o estande da Paraíba na Expo Paraná tem sido um dos mais movimentados. A Capital paraibana tem atingido um outro patamar entre os destinos mais buscados do país e, por isso, tem despertado um maior interesse dos agentes de viagens.

O executivo disse que alguns profissionais de Curitiba, Rio de Janeiro e Florianópolis estiveram no estande para conferir as novidades e já estão com grupos fechados de turistas que irão visitar a Capital paraibana. “Esses agentes participaram de famtours promovidos por outras operadoras e fecharam pacotes com seus clientes que querem conhecer João Pessoa, considerada por todos a ‘queridinha do Nordeste’”, afirmou Luciano Lapa.

Por se tratar de um dos primeiros eventos de turismo do ano, a Abav-PR – organizadora da feira – acredita em um forte impulsionamento dos destinos no mercado nacional, já que terá um papel na alavancagem de oportunidades de negócios e na divulgação de tendências para a temporada.

A ação da Setur-JP em Curitiba é de forma compartilhada com o Governo do Estado, por meio da Empresa Paraibana de Turismo (PBTur), em um estande da BWT – uma operadora de Turismo de Curitiba – para a divulgação do destino Paraíba como um todo. Os agentes de viagens recebem material institucional, brindes e explicações mais detalhadas sobre os roteiros pela cidade.