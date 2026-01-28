Busto de Tamandaré recebe milhares de pessoas em gravação do DVD de Raphaela Santos

As areias das praias de Tambaú e Cabo Branco ficaram completamente lotadas durante o show da cantora Raphaela Santos. O brega pernambucano foi o protagonista da noite no Busto de Tamandaré. A gravação do DVD da Favorita contou com muitos artistas nacionais, como Ludmilla, Zé Felipe, Diego e Victor Hugo, Grupo Di Propósito e Aldair Playboy, que animaram o público.

A noite ainda contou com os shows de Vaqueiro Milcemar e Amanda, da banda Rainhas da Farra. O show aconteceu no palco do Festival Forró Verão – evento da Prefeitura de João Pessoa e da sua Fundação Cultural (Funjope), que reúne multidões todos os sábados de janeiro. Para conferir a programação completa, que segue até o dia 31 de janeiro, clique no link:

https://www.joaopessoa.pb.gov.br/destaque/festival-forro-verao-2026/

.

O vice-prefeito Leo Bezerra fez questão de acompanhar mais uma noite e destacou o momento que João Pessoa vive sediando grandes eventos. “Uma noite de quinta-feira e João Pessoa fazendo bonito mais uma vez. É a queridinha, não só do Nordeste, nem do Brasil, agora é uma das cidades mais visitadas do mundo. E eu tenho muito orgulho da organização de grandes eventos que a gente tem feito aqui. Agradecer a cada cidadão que confia em Cícero Lucena, que confia em Leo, e isso vai ser revertido em trabalho. Nós trabalhamos todos os dias para essa cidade que a gente tanto ama”, ressaltou.

“Uma noite grandiosa para a cidade de João Pessoa e isso mostra como o palco do Festival Forró Verão ganhou uma dimensão extraordinária, tornando-se um dos palcos mais importantes do Nordeste. E a gente acolher o projeto para gravar o DVD da Raphaela Santos é realmente uma proposta muito bonita. E eles capricharam na produção. Isso mostra responsabilidade e potencialidade criativa. A Prefeitura de João Pessoa, por orientação e inspiração do prefeito Cícero Lucena, a gente não se cansa de tentar melhorar a cada ano. O Festival Forro Verão é um claro exemplo disso, a dimensão que esse projeto tomou e o público que é um espetáculo à parte”, afirmou o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Durante uma coletiva de imprensa realizada na quarta-feira (21), a cantora Raphaela Santos explicou o motivo de ter escolhido João Pessoa para a gravação do seu DVD. “A Paraíba sempre abraçou meu trabalho de uma forma muito linda. Desde o começo da minha carreira, fiz alguns shows aqui no Estado. Eu amo João Pessoa, já que é a capital mais próxima de Recife e tenho muitos fãs aqui. Então, nada melhor do que gravar esse DVD nessa cidade linda, onde o sol nasce primeiro no Brasil”, relatou.

Alegria do público – Um verdadeiro ‘mar de gente’ tomou conta das areias das praias de Tambaú e Cabo Branco. Uma delas foi a doméstica Rosângela Maria dos Ramos, de 62 anos. Ela veio da cidade de Abreu e Lima (PE) com o neto para curtir o show da Raphaela Santos. “Eu vim com meu neto Gabriel, que somos muito fãs dela. A Raphaela é uma cantora maravilhosa e ela merece esse sucesso todo que está fazendo. Eu tenho um amor muito grande por ela e só desejo sucesso na vida dela”, disse.

Outro grupo que estava bastante animado na grade de proteção foi o de Laerson Júnior e amigos, que vieram de Santa Rita, na Região Metropolitana de João Pessoa. “Chegamos aqui por volta do meio dia para ficar bem na frente e acompanhar o show de pertinho. Eu sou muito fã da Raphaela Santos e todo show que ela faz aqui na região, a gente combina de ir”, afirmou.

Cidade do Forró – Quem curtiu o show também prestigiou a ‘Cidade do Forró’, uma estrutura montada para receber atividades ligadas à economia criativa, envolvendo gastronomia e artesanato. No espaço, o público conta com ilhas para atrações de trios pé-de-serra e valorização da cultura nordestina.

Além disso, há memoriais dos artistas e cantores paraibanos e do Nordeste, sem contar com a Vila do Artesanato, espaço de gastronomia, a ilha Forró Pé na Areia e DJ de forró no coreto.

A Cidade do Forró, sob a responsabilidade da Medow Entretenimento, vai rodar todo o Brasil, resgatando a cultura do forró e permitindo ao público fazer uma imersão em um ambiente de muita cultura.

Gravações de DVDs – Na quinta-feira (29), acontece a gravação do DVD do cantor Victor Santos. Assim como Lucy Alves, Danieze Santiago e Raphaela Santos, ele aproveita o período e a estrutura do Festival Forró Verão, trazendo artistas convidados, permitindo ao público curtir shows extras, fora da programação do evento.

Trabalho integrado – A terceira edição do Festival Forró Verão conta com o trabalho conjunto de órgãos da gestão municipal em parceria com órgãos estaduais, que também atuam durante as gravações dos DVDs. Nesta ação, além da Funjope, atuam as Secretarias de Comunicação (Secom); Infraestrutura (Seinfra); Desenvolvimento Urbano (Sedurb); Saúde (SMS); Turismo (Setur); Segurança Urbana e Cidadania (Semusb); além da Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) e Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP). O Festival também tem o apoio da Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros.

A Polícia Militar destaca mais de 300 homens a cada noite. A equipe do Samu-JP conta com uma média de 50 pessoas, entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e pessoal de apoio. A Guarda Civil Metropolitana conta com 60 agentes e 11 viaturas. Já o Corpo de Bombeiros trabalha com uma média de 24 bombeiros militares a cada noite.