João Paulo Medeiros e Amy Nascimento passam a integrar equipe de jornalismo da Rede Paraíba em João Pessoa

Os jornalistas João Paulo Medeiros e Amy Nascimento vão passar a atuar no jornalismo da Rede Paraíba em João Pessoa. Antes, os dois trabalhavam nas equipes de Campina Grande. As TVs Cabo Branco e Paraíba, afiliadas da Globo na Paraíba, fazem parte da Rede Paraíba.

João Paulo Medeiros, do Blog Pleno Poder, continuará na cobertura política da Rede Paraíba, que integra TVs, rádio CBN, Jornal da Paraíba e g1 Paraíba. Já Amy passa a fazer parte do time de reportagem e apresentação de telejornais do grupo em João Pessoa.

O Jornal da Paraíba conversou com os jornalistas, que revelaram as expectativas com a nova fase profissional, relembrando as jornadas dentro da Rede Paraíba e o que essa mudança significa em suas vidas.

Expectativas com a mudança

João Paulo Medeiros conta que espera continuar trabalhando e contribuindo com o debate político, sempre tendo em vista a melhoria da vida das pessoas e da coletividade.

O núcleo de política da Rede Paraíba hoje se destaca por uma cobertura que vai além do factual, dos discursos e declarações dos agentes políticos. Todos nós (Angélica Nunes, Laerte Cerqueira, Felipe Nunes e eu) procuramos trazer temas que fogem do factual e também prestigiam ações de fiscalização e combate a desvios de recursos, corrupção, etc”, falou.

Para Amy, as expectativas também são as melhores. Ela espera expandir ainda mais horizontes e sua proximidade com os paraibanos.

“Tenho verdadeira paixão pelo nosso estado, de uma ponta a outra. Nada melhor do que estar mais presente nas telinhas da TV Cabo Branco e Paraíba, para fortalecer essa relação com quem nos assiste. Espero servir ainda mais à comunidade, estando no principal centro urbano do estado”, Amy revelou.

Carreira profissional

Em 2024, Amy Nascimento completa 10 anos de carreira no jornalismo. Só em televisão, são 8 anos de trabalho. E de lá pra cá, ela passou por cinco emissoras, pelas mais variadas funções. Amy já foi operadora de gc/tp, produtora, editora, repórter e apresentadora.

“Pude contar histórias do interior ao litoral, conhecer diversas cidades, me encantar com a realidade de diferentes pessoas. Hoje posso dizer que com a maturidade profissional que adquiri durante esse tempo, tenho mais consciência da importância do papel do jornalismo feito com verdade e empatia”, contou.

Amy entrou na Rede Paraíba em setembro de 2020, durante a pandemia de Covid-19. Ela revela que fica feliz de ter vivido fatos marcantes nesses três anos de casa, como a retirada das proteções faciais, o começo da vacinação e o fim do isolamento.

Já o jornalista João Paulo Medeiros sempre atuou na Rede Paraíba. Ele começou a jornada como estagiário, em fevereiro de 2007, e passou pela produção da TV, reportagem policial e caderno de Cidades no Jornal da Paraíba impresso, edição de texto da TV Paraíba e edição e produção de rede na TV, além de matérias investigativas para os principais telejornais nacionais.

Na política comecei em 2019, com o blog Pleno Poder. Muito embora já tinha tido algumas experiências na editoria de política no jornal impresso em outros momentos. E sempre foi um tema que acompanhei de perto, por afinidade mesmo”, explicou o jornalista.

Mudanças na carreira

O jornalista comenta que essa mudança significa crescimento e ao mesmo tempo mais responsabilidade de continuar fazendo um jornalismo político que se preocupa com as pessoas, com a ética, com a apuração rigorosa dos fatos e, também, com a análise dos cenários. Tendo em mente sempre a política como ferramenta de transformação social.