Matheus Cunha desfalcará o Wolverhampton por 1 mês

Depois de sofrer uma lesão no tendão da coxa, o paraibano Matheus Cunha ficará longe dos gramados por cerca de um mês. A notícia foi confirmada pelo técnico do Wolverhampton, Gary O’Neil, em uma entrevista coletiva concedida na última quarta-feira (14).

É uma lesão bastante significativa no tendão da coxa. Não há cronograma para isso. Tenho conversado muito com o Matheus e ele só quer continuar se dedicando para voltar o mais rápido possível”, disse O’Neil.

Matheus Cunha vive melhor fase da carreira

Vivendo sua melhor fase da carreira, o atacante Matheus Cunha tem sido peça-chave da engrenagem do Wolverhampton na atual temporada. O paraibano contribuiu diretamente para 12 dos 32 pontos conquistados pela equipe no Campeonato Inglês. O jogador marcou 11 gols em 27 partidas.

O grande momento do paraibano na temporada 2023/24 foi diante do Chelsea, quando anotou um hat-trick, em pleno Stamford Bridge, na vitória por 4 a 2 do Wolverhampton, pela 23ª rodada da Premier League.