Concurso da EPC convoca novos aprovados

A Empresa Paraibana de Comunicação (EPC) publicou uma nova convocação dos aprovados no concurso público de 2023. A convocação do concurso da EPC foi divulgado no Diário Oficial do Estado (DOE). Foram convocados candidatos para o cargo de jornalista.

Os candidatos convocados devem comparecer na filial da EPC, situada à Av. Chesf, nº 451, Distrito Industrial, em João Pessoa, no prazo de 30 dias a contar da publicação, de segunda a sexta das 8h30h às 16h munidos da documentação (original e xerox) exigida para investidura do emprego/cargo, conforme estabelecido no edital.

Concurso da EPC

Ao todo, o concurso da EPC oferece 159 vagas para cargos de níveis médio, técnico e superior. As vagas são distribuídas dentre 41 funções e o cargo com a maior oferta de vagas é para jornalista, com 26 vagas, e, desse total, oito vagas são destinadas a pessoas com deficiência e candidatos negros.

Os salários variam de acordo com o nível de escolaridade da função, sendo R$ 1,8 mil para os cargos de nível médio, R$ 2,4 mil para nível técnico e R$ 3 mil a remuneração oferecida para os cargos de nível superior.

O processo de seleção consiste em algumas etapas a depender do nível de escolaridade do cargo pleiteado. Dentre as etapas do processo, será aplicada prova objetiva e prática para os empregos de nível médio e técnico; e prova objetiva, prática e de títulos para os empregos de nível superior.