Matheus Cunha idealiza retorno do Manchester United à Champions League com Michael Carrick
O início da trajetória do técnico Michael Carrick no Manchester United não poderia ser mais animadora. No último sábado (17), pela 22ª rodada do Campeonato Inglês, os Red Devils venceram o clássico contra o Manchester City por 2 a 0, no Old Trafford. Matheus Cunha, que entrou no decorrer da partida, elogiou o trabalho do novo técnico.
“Ainda estamos conhecendo o Carrick. É um nome de muito respeito não somente no United, como na Premier League. Ele escreveu sua história aqui da maneira mais positiva possível e traz na bagagem uma mentalidade vencedora à altura do clube. Conhece o caminho da vitória. Agora temos até o fim da temporada jogando só o campeonato e nosso objetivo é voltar à Champions League. Só depende da gente e iremos dar nosso melhor”, destacou o paraibano.
O Manchester United vinha de uma sequência de quatro jogos sem vitórias. Além de encerrar o jejum, a partida que marcou a estreia de Michael Carrick também acabou com uma série invicta de 13 jogos do City. Para Cunha, que contribuiu com uma assistência, o duelo contra os Citizens é dos mais difíceis da Inglaterra.
“Acho que por todo o contexto foi a vitória mais importante desde que cheguei ao United. A gente sabe do peso do confronto e da qualidade do rival. É um dos jogos mais difíceis da Inglaterra. Mas quando a gente entra em campo representando um clube do tamanho do Manchester United temos que dar nosso melhor sempre, principalmente nesses dias. A exigência é alta e temos que fazer jus a ela. Fico feliz de ter ajudado com uma assistência, mas ainda mais feliz pelos três pontos. Que seja o início de um novo ciclo para nosso time”, concluiu.
Após sofrer uma lesão na cabeça que o tirou do time em algumas partidas da temporada, Matheus Cunha embalou uma boa sequência no United. Em 21 partidas até aqui, o atacante contribuiu com quatro gols e duas assistências.
No próximo domingo, a equipe de Manchester terá outro clássico pela frente, desta vez contra o líder Arsenal, às 13h30, no Emirates Stadium, em Londres.
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