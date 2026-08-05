Matheus Cunha idealiza retorno do Manchester United à Champions League com Michael Carrick

O início da trajetória do técnico Michael Carrick no Manchester United não poderia ser mais animadora. No último sábado (17), pela 22ª rodada do Campeonato Inglês, os Red Devils venceram o clássico contra o Manchester City por 2 a 0, no Old Trafford. Matheus Cunha, que entrou no decorrer da partida, elogiou o trabalho do novo técnico.

Soccer Football – Premier League – Leeds United v Manchester United – Elland Road, Leeds, Britain – January 4, 2026 Manchester United’s Matheus Cunha celebrates scoring their first goal with Manchester United’s Luke Shaw and Manchester United’s Manuel Ugarte Action Images via Reuters/Craig Brough EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR ‘LIVE’ SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS… Craig Brough

“Ainda estamos conhecendo o Carrick. É um nome de muito respeito não somente no United, como na Premier League. Ele escreveu sua história aqui da maneira mais positiva possível e traz na bagagem uma mentalidade vencedora à altura do clube. Conhece o caminho da vitória. Agora temos até o fim da temporada jogando só o campeonato e nosso objetivo é voltar à Champions League. Só depende da gente e iremos dar nosso melhor”, destacou o paraibano.

O Manchester United vinha de uma sequência de quatro jogos sem vitórias. Além de encerrar o jejum, a partida que marcou a estreia de Michael Carrick também acabou com uma série invicta de 13 jogos do City. Para Cunha, que contribuiu com uma assistência, o duelo contra os Citizens é dos mais difíceis da Inglaterra.

“Acho que por todo o contexto foi a vitória mais importante desde que cheguei ao United. A gente sabe do peso do confronto e da qualidade do rival. É um dos jogos mais difíceis da Inglaterra. Mas quando a gente entra em campo representando um clube do tamanho do Manchester United temos que dar nosso melhor sempre, principalmente nesses dias. A exigência é alta e temos que fazer jus a ela. Fico feliz de ter ajudado com uma assistência, mas ainda mais feliz pelos três pontos. Que seja o início de um novo ciclo para nosso time”, concluiu.

Após sofrer uma lesão na cabeça que o tirou do time em algumas partidas da temporada, Matheus Cunha embalou uma boa sequência no United. Em 21 partidas até aqui, o atacante contribuiu com quatro gols e duas assistências.

MANCHESTER, ENGLAND – AUGUST 17: Matheus Cunha of Manchester United warms up ahead of the Premier League match between Manchester United and Arsenal at Old Trafford on August 17, 2025 in Manchester, England. (Photo by Robbie Jay Barratt – AMA/Getty Images). Robbie Jay Barratt – AMA

No próximo domingo, a equipe de Manchester terá outro clássico pela frente, desta vez contra o líder Arsenal, às 13h30, no Emirates Stadium, em Londres.

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