Praia Limpa realiza ações em Tambaú e Cabo Branco neste final de semana — Governo da Paraíba

As ações do projeto Praia Limpa 2025/2026 retornam a João Pessoa neste fim de semana (24 e 25). As equipes atuarão nas praias de Tambaú e Cabo Branco, em parceria com o Núcleo Socioambiental do Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB), Projeto PREamar, Inpact- Instituto de Pesquisa e Ação, Associação Guajiru, Projeto Mares Sem Plásticos e Semear Sustentabilidade.

No sábado (24), a ação será realizada em Tambaú, das 9h às 12h, com ponto de encontro por trás do letreiro, e contará com ponto de coleta de resíduos eletrônicos da Semear. No domingo (25), as atividades ocorrem na praia do Cabo Branco, também das 9h às 12h, com ponto de encontro em frente à Padaria Cabo Branco, e também contará com a coleta da Semear.

Durante as ações, haverá distribuição de acessórios de coleta, luvas e coletes. Recomenda-se que cada participante leve garrafa d’água e protetor solar.

As ações incluem limpeza de praia, educação ambiental, abordagem aos banhistas, entrega de sacolas biodegradáveis e lixocar, além de atividades voltadas para crianças.

Interessados em participar do projeto Praia Limpa como voluntários podem se inscrever no formulário disponível no link: https://forms.gle/V5gTMcANLHAeMmtk7