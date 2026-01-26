Abertura da Mostra de Tiradentes celebra Karine Teles e Júlio Bressane

Por MRNews



A cidade histórica de Tiradentes, em Minas Gerais, volta a se transformar no epicentro do cinema brasileiro a partir desta sexta-feira (23), com a abertura da 29ª edição da Mostra de Cinema de Tiradentes. O primeiro dia do evento reúne celebração da cultura popular, homenagem a Karine Teles, uma das principais atrizes de sua geração, e a pré-estreia mundial de um novo filme do cineasta Júlio Bressane, em uma cerimônia que inaugura oficialmente o calendário audiovisual do país em 2026.

A abertura acontece no Cine-Tenda, montado no Largo das Forras, e terá como eixo o tema curatorial desta edição, “Soberania Imaginativa”. A noite começa com uma performance audiovisual dirigida por Chico de Paula e Lira Ribas, inspirada na tradição da Folia de Reis.

A proposta é articular rituais, cantos, deslocamentos e imagens como metáfora da criação artística e da imaginação como força de pertencimento e reinvenção cultural.

“Inspirada na celebração que tradicionalmente abre o ano e anuncia a boa-nova, a performance recria a Folia de Reis como um ritual de passagem, em que a imaginação ocupa o centro da cena”, afirma Chico de Paula.

Segundo ele, a encenação dialoga com o espaço da rua e da tenda, “reforçando a ideia de movimento, de algo que se anuncia e se transforma coletivamente”.

Karine Teles homenageada

Na mesma noite, a Mostra presta homenagem à atriz, roteirista e diretora Karine Teles, nome central do cinema brasileiro contemporâneo. Com uma trajetória marcada pelo trânsito entre o cinema independente e produções de maior alcance, Karine construiu uma carreira que alia rigor autoral, invenção estética e diálogo com o grande público.

“Receber essa homenagem em Tiradentes, um espaço tão importante para o cinema brasileiro, é também celebrar os encontros e os processos que me formaram como artista”, afirma a atriz, em nota divulgada pela organização.

No sábado (24), a homenageada participa de uma roda de conversa aberta ao público, às 17h, em que revisita sua trajetória e discute processos de criação, sob mediação do pesquisador Pedro Maciel Guimarães.

80 anos de Júlio Bressane

Ainda na cerimônia de abertura, será exibido, em pré-estreia mundial, o curta-metragem O Fantasma da Ópera, novo trabalho de Júlio Bressane, codirigido por Rodrigo Lima.

Com 25 minutos de duração, o filme foi construído a partir de imagens captadas nos intervalos das filmagens do longa inédito Pitico, protagonizado por Paulo Betti.

Embora dialogue com a tradição do making of, o curta se desloca para uma reflexão especulativa sobre a própria construção da imagem cinematográfica, um dos eixos centrais da obra de Bressane. A escolha do filme ganha significado adicional por coincidir com a celebração dos 80 anos do cineasta, que serão completados em fevereiro.

Ao longo de nove dias, até 31 de janeiro, a Mostra de Cinema de Tiradentes exibe 137 filmes brasileiros em pré-estreia, sendo 43 longas e 93 curtas-metragens, distribuídos em 21 mostras e sessões especiais. Toda a programação é gratuita e inclui debates, rodas de conversa, atividades formativas, encontros de mercado e discussões sobre políticas públicas para o audiovisual.