Com medo de sofrer derrota em ‘prévia’ de Cabedelo, Governo rifa pela segunda vez Ricardo Barbosa

O ex-deputado e presidente da Companhia Docas, Ricardo Barbosa (PSB), anunciou ontem a sua desistência do projeto de disputar a prefeitura de Cabedelo nas eleições suplementares de abril. Nas redes sociais, Barbosa afirmou que procurou os principais caciques da base do Governo e, depois, compreendeu não existirem condições de disputa.

Na publicação que fez em suas redes sociais e em entrevistas recentes, o ex-deputado enfatizava que só disputaria o pleito se tivesse o apoio da base. E, na nota, afirmou que “a construção desse projeto – legítimo e ansiado, requeria, contudo, SOLIDARIEDADE, esforços convergentes de ideias, propósitos e, claro, de deliberação colegiada”.

Nota publicada

Pela mensagem é possível concluir que Barbosa não recebeu o apoio que esperava do governador João Azevêdo (PSB) e dos demais caciques da base (Hugo Motta (Rep) e Aguinaldo Ribeiro (PP).

E não recebeu porque, muito provavelmente, essa base temeu ir para a disputa e perder as eleições para um candidato apoiado pelo prefeito Cícero Lucena (MDB) – pré-candidato a governador pela oposição. Lucena deve apoiar em Cabedelo o prefeito interino, Edvado Neto – que é apoiado também pelo ex-prefeito Vitor Hugo.

Edvaldo está com a caneta na mão, desde que André Coutinho e Camila Holanda foram cassados.

O medo da base governista de sair derrotada do pleito tem uma explicação. A eleição suplementar de abril deve atrair as atenções de toda a classe política paraibana e é considerada uma ‘prévia’ das eleições gerais que teremos em outubro.

Nesta sexta-feira o deputado Walber Virgolino e Edvaldo Neto, pré-candidatos à prefeitura, comemoram a desistência de Ricardo Barbosa. Os dois disseram que estão abertos a dialogar com o ex-deputado.

Em 2024, Ricardo Barbosa também chegou a se colocar como pré-candidato no município, mas também não recebeu apoio do Governo em seu projeto – retirando-o antes das convenções. A base de João Azevêdo, à época, apoiou André Coutinho.

Preterido pelo Governo, mais uma vez, Barbosa analisa a possibilidade de deixar o PSB para disputar uma vaga na Câmara Federal. Talvez para não ter o seu projeto político ‘rifado’ pela terceira vez.