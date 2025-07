GESTÃO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ LAMENTA FALECIMENTO DE EDNALDO LUCENA

A Gestão Municipal de São José do Seridó se solidariza com familiares e amigos do senhor Ednaldo Etelvino de Lucena, em razão de seu falecimento, ocorrido nesta quinta-feira (23). Pessoa bastante querida e respeitada em toda São José do Seridó, Ednaldo é pai da servidora Bruna Lucena, que atua na Procuradoria do Município. Durante anos Ednaldo Lucena atuou no comércio local e muito contribuiu com o desenvolvimento de São José do Seridó. Desta forma, todos que fazem a Gestão Municipal estendem pesar aos familiares de Ednaldo e rezam para que Deus, em sua infinita bondade, conceda descanso eterno, para seu filho, no reino celestial.

