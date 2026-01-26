Aumento da passagem de ônibus em João Pessoa: reajuste de R$ 5,45 é confirmado pela prefeitura – Foto: RizembergFelipe/Jornal da Paraíba.

O valor da passagem de ônibus convencional em João Pessoa passa de R$ 5,20 para R$ 5,45, após confirmação da Prefeitura Municipal no reajuste foi definido em reunião do Conselho Municipal de Mobilidade Urbana, realizada nesta sexta-feira (23).

A nova tarifa do serviço opcional “Geladinho” também foi reajustada, para R$ 6,05. Os valores começam a valer a partir do domingo (25).

Segundo dados apresentados pelo Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de João Pessoa (Sintur-JP) ao Conselho, o reajuste segue a data-base de janeiro e considera custos comprovados por meio de notas fiscais. De acordo com o setor, o número de passageiros transportados em 2025 foi 17,3% menor do que em 2019.

Este é o segundo reajuste da tarifa em pouco mais de um ano. Em 10 de janeiro de 2025, a passagem de ônibus em João Pessoa subiu de R$ 4,90 para R$ 5,20, um aumento de 6,12%.

Na ocasião, a proposta foi aprovada pelo Conselho Municipal de Mobilidade Urbana com 11 votos favoráveis e um contrário, segundo informações da TV Cabo Branco. O único voto contra foi do representante estudantil. O conselho é formado por representantes do poder público e da sociedade civil.