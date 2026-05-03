Semhab promove colônia de férias com moradores do Vista Alegre e amplia atividades na comunidade Dubai

A Secretaria Municipal de Habitação Social (Semhab) deu início, essa semana, a duas ações importantes com moradores de comunidades assistidas pela Pasta. A primeira é a Colônia de Férias com as crianças e jovens do Residencial Vista Alegre. A segunda, é ampliação do trabalho social com as famílias da comunidade Dubai, futuros moradores do Residencial Dubai que está em construção no Bairro de Gramame.

A secretária Socorro Gadelha explicou que o trabalho social da Semhab não para. Começa com a construção dos residenciais, seleção das famílias e segue até a fase acomodação para que elas possam iniciar uma vida nova. E depois de instaladas nos novos imóveis, a secretaria continua levando serviços para as comunidades.

“Janeiro é um mês de férias para muita gente, mas para a equipe técnica e social da Secretaria Municipal de Habitação Social é um mês de muito trabalho. O nosso trabalho tem como meta principal oferecer uma nova qualidade de vida as pessoas. Por isso, hoje estamos ampliando a nossa convivência com os futuros moradores do Residencial Dubai e, também, iniciando mais uma Colônia de Férias com os jovens do Residencial Vista Alegre. Isso é um reflexo do pensamento do prefeito Cícero Lucena e do vice Leo Bezerra, que entendem que o nosso compromisso vai muito além de promover a entrega de uma moradia, mas com a responsabilidade de dar uma nova perspectiva de vida, com mais amparo e certeza de um futuro melhor para essas familias”, comentou.

Colônia de Férias – A secretária acrescentou que a Colônia de Férias começou na quinta-feira (22), com atividades no campo do residencial, continua semana que vem com uma oficina de Jiu-jitsu, no Centro de Referência de Mangabeira, e no dia cinco de fevereiro, as atividades se encerram com uma oficina de futsal no Ginásio Neuza Brandão, no bairro dos Bancários.

A Colônia de Férias acontece todo ano, no mês de janeiro, e foi a forma encontrada pelos técnicos sociais da Semhab para ocupar o tempo dos jovens que ficavam ociosos durante o período das férias escolares. O educador físico, Berg Senna, explicou que o trabalho deles é resultado de uma parceria com a Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer (Sejer), adiantando que nesta primeira semana o trabalho foi feito dentro do próprio Residencial Vista Alegre com a participação de 35 jovens, com brincadeiras e um torneio de futebol, mas estão programadas duas oficinas: uma de Futsal e a outra de Jiu-jitsu.

Comunidade Dubai – Sobre as atividades com as famílias da Comunidade Dubai, Socorro Gadelha contou que todas são assistidas pela prefeitura há muito tempo, através de um trabalho com um grupo de mulheres e também com os jovens, mas que a partir de agora essa convivência vai ser ampliada com a realização de um calendário de atividades.

O secretário executivo da Habitação, Beto Pirulito, disse que ”o bem estar” das pessoas é um grande compromisso da gestão para que as pessoas tenham mais qualidade de vida. “Nós trabalhamos com habitação de interesse social, atendendo a um público que vivia em condições precárias em comunidades, ocupações, e até de favor na casa de parentes e amigos. Por isso, a Semhab faz um trabalho social de acolhimento e resgate da cidadania, oferecendo a oportunidade de um futuro mais seguro, promovendo atividades com os jovens, grupo de mulheres donas de casa, cursos de qualificação e capacitação, porque desta forma estaremos honrando o nosso compromisso com a sociedade pessoense”, comentou.

As famílias que integravam a antiga comunidade Dubai, na região do Polo do Cabo Branco, e em breve vão morar no Residencial Dubai, que está sendo construído no Bairro de Gramame, com 416 apartamentos com toda a infraestrutura de apoio, são acompanhadas pelos técnicos sociais da Semhab: Juliana Martins (assistente social) e os educadores físicos Cledenildo Luiz e Junior Black, que hoje coordenaram uma série de atividades no Centro Cultural de Mangabeira com um grupo de Mulheres.

As donas de casa Yara Guimarães, presidente do projeto social ‘Mulheres do Amanhã’, e Majú Garcia, integrante do projeto Terra Prometida, classificaram as ações da Semhab como felicidade, pois o residencial está em construção e a entrega vai acontecer em breve.

Yara Guimarães ressalta que Prefeitura de João Pessoa, por meio da Semhab, compreendeu a importância da luta por uma moradia digna, um pensamento que é compartilhado por Majú, contemplada com um apartamento no Residencial Dubai. Ela lembrou que a atividade no Centro Cultural é apenas uma pequena prova do acolhimento da prefeitura e agradeceu.