Cícero Lucena assina contrato com a Caixa para construção de 200 unidades habitacionais em Gramame

O prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, assinou, na tarde desta quinta-feira (26), mais um contrato com a Caixa Econômica Federal (Caixa) para a construção de 200 unidades habitacionais no bairro de Gramame, através do programa ‘Minha Casa, Minha Vida’. Serão investidos R$ 37 milhões e mais de 800 pessoas beneficiadas com a construção do Residencial Coqueiros. A assinatura do contrato ocorre em apenas 15 dias após reunião que o prefeito teve em Brasília (DF) com o ministro das Cidades, Jader Filho, que na ocasião destacou o trabalho em parceria que o Governo Federal tem realizado com a Prefeitura de João Pessoa.

Para Cícero Lucena, a construção do Residencial Coqueiros é a consolidação de um compromisso firmado para a solução dos problemas habitacionais da Capital paraibana. “A assinatura desse contrato é motivo de alegria, onde a gente vê a consolidação do projeto de compromisso da busca da solução dos problemas habitacionais da nossa cidade, tendo a parceria da Caixa Econômica, do Governo Federal, nos apoiando nos projetos. Nos anos de 2023 e 2024 tivemos a felicidade de todos os projetos que a Prefeitura apresentou, quer seja no PAC quer seja em outros momentos, foram aprovados, mostrando que os nossos projetos estão atendendo as necessidades sociais e as condições técnicas previstas nos chamamentos. Isso só nos estimula a fazer cada vez mais para, nessa convivência de parceria com a Caixa e o Governo Federal, a gente possa atender o maior número possível de habitação para a nossa população”, celebrou o prefeito, acompanhado do vice-prefeito Leo Bezerra.

O vice-prefeito destacou o trabalho da gestão municipal em construir parcerias para conseguir levar benefícios ao povo pessoense nas áreas mais diversas. “Nosso propósito de melhorar a vida das pessoas faz com que as parcerias sejam bem vindas. Vamos continuar buscando parceiros que ajudem a termos uma cidade cada vez melhor. É assim que estamos atuando seja com os Governos Federal, Estadual ou estrangeiros, ou ainda a iniciativa privada. E o resultado é bastante expressivo”, comentou Leo Bezerra.

A secretária Municipal de Habitação Social (Semhab), Socorro Gadelha, explicou que esse contrato é mais uma parceria com o Governo Federal dentro do Programa Minha Casa, Minha Vida. “Esse programa do prefeito Cícero Lucena, em parceria com o Ministério das Cidades, são 200 unidades em Gramame, dentre as 4.500 que já assinamos. Essa, especificamente, vai atender o pessoal da região e beneficia a mais ou menos 800 pessoas. São R$ 37 milhões, que vão ser aplicados aqui no município de João Pessoa. Evidentemente, gerando renda, gerando emprego e trazendo dignidade às pessoas da região e do bairro”, ressaltou.

Socorro Gadelha acrescentou que a construtora garantiu iniciar as obras das unidades habitacionais em 45 dias. “Se Deus quiser, um ano e meio mais ou menos, a gente está entregando”, informou.

O secretário executivo da Pasta da Habitação, José Ildeberto (Beto Pirulito), enfatizou que a gestão tem focado em resolver o déficit habitacional da cidade, trazendo qualidade de vida para milhares de pessoas. “Temos conseguido, com muito êxito, combater esses déficits habitacionais através do cuidado que temos, construindo e também com pequenas reformas, garantindo àquelas famílias não perder o seu lar. Temos a questão da infraestrutura feita através da regularização fundiária, que também entra nesse déficit habitacional, e novos empreendimentos como esse de hoje. Vamos entrar 2025 com o pé direito”, comemorou.