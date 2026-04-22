Inscrições para mais de 360 vagas de emprego no São João 2026 de Campina Grande são prorrogadas

Oportunidades de emprego no São João de Campina Grande 2026 são em diversas áreas.. Erickson Nogueira / Jornal da Paraíba

O prazo de inscrição em 361 vagas de emprego temporário no São João 2026 de Campina Grande foi prorrogado até 24 de abril. Inicialmente, as inscrições seriam encerradas nesta sexta-feira (17), mas a Prefeitura de Campina Grande decidiu estender o período devido à alta procura registrada nos primeiros dias.

Os interessados devem se dirigir ao Sine Municipal, localizado no antigo Museu Vivo da Ciência, das 8h às 17h, para fazer a inscrição.

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Segundo a Prefeitura de Campina Grande, a remuneração prevista para todas as vagas é de R$ 2.123. Os interessados devem apresentar CPF, RG, comprovante de residência, PIS/PASEP, foto 3×4, dados bancários e ficha cadastral, disponibilizada no momento da inscrição.

Os candidatos também devem cumprir as seguintes exigências para participação no processo seletivo:

Ter 18 anos ou mais;

Estar regular com as obrigações legais;

Possuir aptidão física para a realização das atividades;

Para a vaga de coleta de recicláveis: comprovar experiência na área

Vagas disponíveis

Auxiliar de serviços gerais: 246 vagas de ocupação imediata e 100 de cadastro reserva.

Fiscal de apoio: 40 vagas de ocupação imediata e 30 de cadastro reserva.

Catador de recicláveis: 70 vagas de ocupação imediata e 10 de cadastro reserva.

Encarregados: 5 vagas de ocupação imediata e 2 de cadastro reserva.

O edital das vagas está disponível a partir da página 4 do Semanário de Campina Grande. O resultado final será divulgado no dia 8 de maio de 2026, no Semanário Municipal.