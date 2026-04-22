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Inscrições para mais de 360 vagas de emprego no São João 2026 de Campina Grande são prorrogadas

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Oportunidades de emprego no São João de Campina Grande 2026 são em diversas áreas.. Erickson Nogueira / Jornal da Paraíba

O prazo de inscrição em 361 vagas de emprego temporário no São João 2026 de Campina Grande foi prorrogado até 24 de abril. Inicialmente, as inscrições seriam encerradas nesta sexta-feira (17), mas a Prefeitura de Campina Grande decidiu estender o período devido à alta procura registrada nos primeiros dias.

Os interessados devem se dirigir ao Sine Municipal, localizado no antigo Museu Vivo da Ciência, das 8h às 17h, para fazer a inscrição.

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Segundo a Prefeitura de Campina Grande, a remuneração prevista para todas as vagas é de R$ 2.123. Os interessados devem apresentar CPF, RG, comprovante de residência, PIS/PASEP, foto 3×4, dados bancários e ficha cadastral, disponibilizada no momento da inscrição.

Os candidatos também devem cumprir as seguintes exigências para participação no processo seletivo:

  • Ter 18 anos ou mais;
  • Estar regular com as obrigações legais;
  • Possuir aptidão física para a realização das atividades;
  • Para a vaga de coleta de recicláveis: comprovar experiência na área

Vagas disponíveis

  • Auxiliar de serviços gerais: 246 vagas de ocupação imediata e 100 de cadastro reserva.
  • Fiscal de apoio: 40 vagas de ocupação imediata e 30 de cadastro reserva.
  • Catador de recicláveis: 70 vagas de ocupação imediata e 10 de cadastro reserva.
  • Encarregados: 5 vagas de ocupação imediata e 2 de cadastro reserva.

O edital das vagas está disponível a partir da página 4 do Semanário de Campina Grande. O resultado final será divulgado no dia 8 de maio de 2026, no Semanário Municipal.

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