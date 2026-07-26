Prefeitura alinha ações estratégicas para o ‘Programa Prefeitos e Prefeitas Amigos da Criança’

A Prefeitura de João Pessoa deu mais um passo importante na consolidação de políticas públicas voltadas à infância e adolescência. Nesta sexta-feira (17), a secretária de Educação e Cultura (Sedec), América Castro, e a secretária executiva Luciana Dias, receberam no gabinete, no Centro Administrativo Municipal, em Água Fria, representantes de diversas outras secretarias da gestão municipal para alinhar diretrizes e encaminhamentos do ‘Programa Prefeitos e Prefeitas Amigos da Criança’ (PPAC), da Fundação Abrinq.

“Esse momento foi fundamental para alinharmos as estratégias, fortalecer o planejamento e acompanhar de perto as ações desenvolvidas pela Prefeitura da Capital voltadas à garantia dos direitos das nossas crianças e adolescentes. Mais do que uma agenda institucional, foi um espaço de diálogo, compromisso e responsabilidade com o cuidado, o zelo, a atenção e, principalmente, com o desenvolvimento integral das crianças e adolescentes do nosso município”, ressaltou a secretária e articuladora América Castro.

O objetivo central do encontro foi a definição de marcadores orçamentários específicos para a infância e adolescência. Segundo a metodologia da Abrinq, a gestão deve demonstrar que os recursos públicos são destinados de forma prioritária e transparente para esse segmento.

A reunião de alinhamento é parte de um ciclo que visa monitorar todas as ações executadas pela gestão, desde campanhas educativas até investimentos em saúde e assistência social. Ao final de cada mandato, a Fundação Abrinq concede o prêmio aos prefeitos que cumprem as metas e demonstram avanços reais nos indicadores sociais.

“Todas as ações voltadas para a política da criança e adolescente, no que diz respeito às campanhas e às políticas de educação e de assistência, os recursos investidos. O que eles [Abrinq] querem na verdade é conseguir visualizar que a Prefeitura de João Pessoa está de fato colocando a criança e adolescente dentro do seu orçamento como prioridade absoluta”, explicou a mobilizadora do PPAC, Andréa Patrícia Teotônio de Lira.

Também participaram da reunião representantes das Secretarias de Comunicação (Secom), Saúde (SMS), Finanças (Sefin), Planejamento (Seplan) e Desenvolvimento Social (Sedes).

Prefeitos e Prefeitas Amigos da Criança – O programa da Fundação Abrinq busca mobilizar prefeitos e prefeitas de todos os municípios a assumirem o compromisso de priorizar crianças e adolescentes em seus mandatos, colocando-os no centro das políticas públicas municipais.