Que Horas Começa ‘Renascer’ E ‘Sessão da Tarde’?

A Rede Globo de Televisão divulgou sua grade desta semana. FILMES, NOVELAS E JORNALISMO e toda a grade de programação de hoje, 06/06.

Sexta-feira, 07/06/2024

04:00 Hora Um

06:00 Bom Dia Praça

08:30 Bom Dia Brasil

09:30 Encontro Com Patrícia Poeta

10:35 Mais Você

11:45 Praça TV – 1ª Edição

13:00 Globo Esporte

13:25 Jornal Hoje

14:45 Cheias de Charme

15:25 Sessão da Tarde – Divertida Mente

17:05 Vale a Pena Ver de Novo – Alma Gêmea

18:25 No Rancho Fundo

19:10 Praça TV – 2ª Edição

19:40 Família é Tudo

20:30 Jornal Nacional

21:20 Renascer

22:25 Globo Repórter

23:15 Sessão Globoplay – The Equalizer – A Protetora

00:00 Jornal da Globo

00:50 Conversa com Bial

01:30 Família é Tudo

02:15 Comédia Na Madruga I

03:00 Corujão I – A Vigilante

Se você está planejando passar o dia em frente à televisão nesta sexta-feira, prepare-se para uma jornada repleta de entretenimento e informação na programação da Rede Globo. Desde as primeiras horas da manhã até altas horas da madrugada, há opções para todos os gostos e idades.

Prepare a pipoca, escolha seu lugar no sofá e aproveite a programação diversificada e emocionante da Rede Globo nesta sexta-feira!