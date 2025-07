Chuva, missa e show da banda Colo de Deus marcam primeira noite da Festa das Neves 2025

A primeira noite da Festa das Neves 2025 foi de muita chuva, mas o público não se intimidou e, com capas e sombrinhas, foi prestigiar a abertura do evento no Parque Solon de Lucena. Realizada pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da sua Fundação Cultural (Funjope), a festa em comemoração ao aniversário de 440 anos da cidade foi aberta com uma missa campal celebrada pelo arcebispo da Paraíba, Dom Manoel Delson, seguida de show da banda Colo de Deus. Nesta segunda-feira (28), tem shows do Padre Márcio, cantor Elson Júnior e Padre Puan, a partir das 19h.

“Sem dúvida, nós estamos presenciando uma demonstração de fé do povo da cidade de João Pessoa. Mesmo com a chuva durante todo o dia, muita gente se fez presente na missa de abertura da comemoração de 440 anos da nossa cidade. Começamos também a festa profana hoje com a presença de banda vocacionada para a questão religiosa. Eu fico muito feliz porque, a cada ano, se consolida essa parceria da Prefeitura de João Pessoa com as suas secretarias, junto com a igreja, para comemorar uma data tão importante, não só a comemoração de Nossa Senhora das Neves, mas também do aniversário da cidade de João Pessoa que, este ano, estará ganhando um presente todo especial que é a presença de Roberto Carlos encerrando essas festividades no Busto de Tamandaré no próximo dia 5”, declarou o prefeito Cícero Lucena, que acompanhou a missa ao lado da primeira-dama Lauremília Lucena.

O vice-prefeito Leo Bezerra também esteve na abertura da programação da Festa das Neves. “Eu fico muito feliz de saber que nós temos grandes eventos em parceria com a igreja”. Então, é um dia mais que especial. Vim com minha família, fiz questão de trazer meus filhos para mostrar que a Festa das Neves vive e que é um grande evento feito pela Prefeitura de João Pessoa e pelo Governo do Estado”. Ele destacou ainda a segurança da festa. “João Pessoa vive esse clima de festividade e todos os nossos grandes eventos são dessa forma, com segurança, fruto da parceria com o governo estadual. Tenho certeza de que a Festa das Neves será sem intercorrências como foi o Forró Verão, como todos os nossos eventos. Vem curtir. A Festa das Neves é nossa, é patrimônio da nossa cidade”, disse Leo.

“É um momento muito especial que a cultura de João Pessoa vive e, evidentemente, que isso aparece também em todas as nossas festas, e agora na Festa das Neves de maneira muito forte. É uma festa que carrega um elemento de memória, de história e da tradição da cidade de João Pessoa. Ela trabalha com os afetos da cidade. Abrimos hoje as comemorações dos 440 anos com uma belíssima missa e também um show da banda Colo de Deus. A partir de agora, teremos, todas as noites, até o dia 5, bons momentos da nossa arte, da nossa cultura, celebrando os 440 anos da cidade de João Pessoa”, enfatizou o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

O arcebispo da Paraíba afirmou que, este ano, a Festa das Neves, junto com o governo municipal, será um grande evento, com muitas atrações. “Que esta festa seja celebrada como se deve no aspecto religioso, mas também no social e cultural. Nós queremos, neste ano de 2025, que é um ano jubilar, fazer essa festa bonita. Os pregadores na Catedral foram bem escolhidos para as pregações. Então, teremos uma festa bonita e a participação do povo. Hoje, com essa chuva, o povo já deu uma manifestação bonita de fé e compareceu na abertura da festa”, afirmou.

Banda – Os integrantes da banda Colo de Deus ficaram encantados com a presença do público, mesmo sob chuva intensa. “É uma alegria muito grande para a Colo de Deus estar em João Pessoa. Já estivemos aqui algumas vezes, mas é a primeira vez nesta festa. Então, é uma alegria tremenda fazer parte disso. A galera muito animada mesmo embaixo da chuva. Esperamos que o público tenha apreciado tudo o que Deus derramou nesta noite”, pontuou Vinicius Colo de Deus, um dos vocalistas.

“A gente sempre ouve falar que a chuva é sinal da bênção de Deus. Estamos muito felizes e, com certeza, Deus teve algo poderoso para derramar na gente esta noite. Todos experimentamos juntos da presença de Deus”, emendou a vocalista Carol Colo de Deus.

Público – Quem foi ao Parque Solon de Lucena conferir a primeira noite da Festa das Neves teve que enfrentar muita chuva. A dona de casa Lucy Medeiros levou a filha que sonhava ver um show da banda Colo de Deus e precisou levar sombrinhas para poder curtir a apresentação.

“Uma festa que já começou linda, com segurança, com um show maravilhoso, com uma missa que nos trouxe a palavra de Deus. Sempre vale a pena prestigiar a Festa das Neves. A Prefeitura e a Funjope estão de parabéns. Estamos muito felizes de estar aqui”, disse.

Um grupo de 25 pessoas que frequentam a Paróquia de Nossa Senhora Aparecida, no bairro do Cristo Redentor, se reuniu para prestigiar a abertura da festa. “Nosso coração está ardendo porque participamos, recentemente, do encontro Renascer e as músicas da banda Colo de Deus marcaram muito. Aqui nós estamos para reviver um pouquinho com essas músicas que a gente tanto ama. A chuva não é empecilho. Todo mundo aqui veio preparado para a chuva”, afirmou uma das integrantes.

A vendedora de capas de chuva, Maria Eterna Anísio de Melo, afirmou que a noite foi de muitas vendas. “Estou vendendo muita capinha com essa chuva. O pessoal chegando e comprando. Estou muito feliz. É uma festa bonita e também uma oportunidade para a gente que trabalha. Todo mundo está feliz porque essa é uma chuva de bênção.

Palco Lagoa – A programação no Palco Lagoa, segue na terça-feira (29), com shows da cantora Polyana Resende e o Axé do Yuri, a partir das 20h. Para a quarta-feira (30), também às 20h, estão programados shows da Banda Tentáculos e do cantor Chico Forrozado.

Já na quinta-feira (31) tem apresentações do grupo Psyckhé e da Banda Brega é Você, a partir das 20h. Na sexta-feira (1º de agosto), no mesmo horário, tem shows do cantor Raifi Sousa e, em seguida, do cantor Gera Almeida.

O Padre Nilson Nunes fará show no sábado (2), a partir das 19h. No domingo (3), será a vez da Banda Caronas do Opala e da dupla Matheus Gael e Maria Ercília, a partir das 20h. O grupo Forró Saudade e o cantor Zé Orlando se apresentam na segunda-feira (4), a partir das 20h.

Cultura Popular – A programação no Palco Cultura Popular, montado no Parque Solon de Lucena, tem início no domingo (3), e acontece sempre a partir das 17h, com apresentações do grupo folclórico Catarina e do Cavalo Marinho do Mestre Zequinha.

Na segunda-feira (4), véspera de feriado, se apresentam o Grupo Dinâmico Cultural e tem o Show Musicantoria, com Cristiano Oliveira, Daudeth Bandeira e Bebé de Natércio.

Já na terça-feira (5), se apresentam o Cavalo Marinho Infantil Sementes João do Boi, o Cortejo do Maracastelo e a Nau Catarineta.

Outras atividades – Dentro da programação em comemoração ao aniversário de 440 anos de João Pessoa, acontecem atividades paralelas. Uma delas é a Feira do Cordel, que estará aberta, no Parque Solon de Lucena, durante todo o período do evento.

Também vão acontecer exposições artísticas nos equipamentos da Funjope: Casa da Pólvora, Hotel Globo e no Casarão 34. Além disso, no dia 5 de agosto, acontece o tradicional desfile dos carros antigos, a partir das 16h.

Integração e segurança – O trabalho realizado durante a Festa das Neves no Parque Solon de Lucena é uma ação integrada da Prefeitura de João Pessoa e Governo do Estado, envolvendo várias secretarias como a Comunicação (Secom), Infraestrutura (Seinfra), Desenvolvimento Urbano (Sedurb), Saúde (SMS), Meio Ambiente (Semam), Segurança Pública Municipal (Semusb) com a Guarda Municipal, Mobilidade Urbana (Semob), Limpeza Urbana (Emlur), Polícia Militar, Samu, Corpo de Bombeiros.

Festa das Neves – A Prefeitura de João Pessoa iniciou, nesse domingo (27), a programação da Festa das Neves 2025. No dia do aniversário de 440 anos da Capital, 05 de agosto, a cidade recebe o show do cantor Roberto Carlos, através de uma parceria público-privada com a Medow Entretenimento.

Conforme o edital, o investimento da Funjope será de R$ 1 milhão e a iniciativa privada deve investir mais R$ 2 milhões para completar o show que acontece numa área de 70 mil metros quadrados voltada ao público em geral, com entrada gratuita. Já a área privada, onde ficarão os camarotes e similares, será de 6.900 metros quadrados.

Para conferir a programação completa da Festa das Neves, acesse o link: https://www.joaopessoa.pb.gov.br/destaque/festa-das-neves/.