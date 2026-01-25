onde assistir, prováveis escalações e mais

domingo, janeiro 25, 2026
Na tarde deste sábado (24) a bola rola para Botafogo-PB e Sousa, em jogo válido pela 3ª rodada do Campeonato Paraibano Pixbet 2026. O jogo acontece no Estádio Almeidão, em João Pessoa, às 17h. O Belo vai em busca de sua segunda vitória na competição, enquanto o Dinossauro quer reabilitação.

+ Confira a tabela completa do Campeonato Paraibano 2026

Arte / Cisco Nobre

O Botafogo-PB vem de sua primeira vitória no estadual. O Belo venceu o Confiança-PB por 1 a 0, na quarta-feira (21), e chegou aos quatro pontos na tabela de classificação. Jogando no Almeidão pela primeira vez na temporada, o Alvinegro da Estrela Vermelha quer fazer bonito diante de sua torcida. A expectativa fica por conta da estreia do meia Nenê.

Já o Sousa amargou sua primeira derrota no meio de semana, ao perder para o Serra Branca pelo placar de 2 a 1. O Dinossauro busca reabilitação para seguir nas primeiras colocações na tabela. O Alviverde tem três pontos conquistados.

Estádio Almeidão, em João Pessoa. Iaco Lopes/TV Cabo Branco

Data, horário e local de Botafogo-PB x Sousa

  • Dia: 24 de janeiro (sábado);
  • Hora: 17h;
  • Local: Estádio Almeidão, em João Pessoa.

Transmissão de Botafogo-PB x Sousa

  • Onde assistir: TV Tambaú e Canal Goat
  • Onde ouvir: nas ondas do rádio a CBN transmite, com narração de Raelson Galdino, comentários de Expedito Madruga e reportagens de Fabiano Sousa.
  • Onde acompanhar em tempo real: Uma hora antes da partida, o ge iniciará a atualização de todos os detalhes, lance a lance. CLIQUE AQUI e saiba como acompanhar.

Prováveis escalações

  • Botafogo-PB: Michael Fracaro, Vitor Ricardo, Igor Morais, Márcio Silva e PK;Jhônata Varela, Igor Maduro e Dudu Nardini; Guilherme Santos, Breyner, Henrique Dourado. Técnico: Bernardo Franco.
  • Sousa: Moisés, Iranílson, Yan, Marcelo Duarte e Gilmar; Hebert Cristian, Diego Viana e Natalício; Veraldo, Yan Phillippe e Luís Henrique. Técnico: Alessandro Telles.

Arbitragem

  • Árbitro principal: a definir
  • Assistente 1: a definir
  • Assistente 2: a definir
  • Quarto árbitro: a definir

Dia a dia do Botafogo-PB

O meia Nenê concede entrevista coletiva na Maravilha do Contorno. O elenco se reapresenta após a vitória contra o Confiança-PB e dá início à preparação para o jogo contra o Sousa.

