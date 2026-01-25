onde assistir, prováveis escalações e mais

Na tarde deste sábado (24) a bola rola para Botafogo-PB e Sousa, em jogo válido pela 3ª rodada do Campeonato Paraibano Pixbet 2026. O jogo acontece no Estádio Almeidão, em João Pessoa, às 17h. O Belo vai em busca de sua segunda vitória na competição, enquanto o Dinossauro quer reabilitação.

O Botafogo-PB vem de sua primeira vitória no estadual. O Belo venceu o Confiança-PB por 1 a 0, na quarta-feira (21), e chegou aos quatro pontos na tabela de classificação. Jogando no Almeidão pela primeira vez na temporada, o Alvinegro da Estrela Vermelha quer fazer bonito diante de sua torcida. A expectativa fica por conta da estreia do meia Nenê.

Já o Sousa amargou sua primeira derrota no meio de semana, ao perder para o Serra Branca pelo placar de 2 a 1. O Dinossauro busca reabilitação para seguir nas primeiras colocações na tabela. O Alviverde tem três pontos conquistados.

Data, horário e local de Botafogo-PB x Sousa

Dia : 24 de janeiro (sábado);

: 24 de janeiro (sábado); Hora : 17h;

: 17h; Local : Estádio Almeidão, em João Pessoa.

Transmissão de Botafogo-PB x Sousa

Onde assistir : TV Tambaú e Canal Goat

: TV Tambaú e Canal Goat Onde ouvi r: nas ondas do rádio a CBN transmite, com narração de Raelson Galdino , comentários de Expedito Madruga e reportagens de Fabiano Sousa .

r: nas ondas do rádio a CBN transmite, com narração de , comentários de e reportagens de . Onde acompanhar em tempo real : Uma hora antes da partida, o ge iniciará a atualização de todos os detalhes, lance a lance. CLIQUE AQUI e saiba como acompanhar.

Prováveis escalações

Botafogo-PB : Michael Fracaro, Vitor Ricardo, Igor Morais, Márcio Silva e PK;Jhônata Varela, Igor Maduro e Dudu Nardini; Guilherme Santos, Breyner, Henrique Dourado. Técnico : Bernardo Franco.

Sousa : Moisés, Iranílson, Yan, Marcelo Duarte e Gilmar; Hebert Cristian, Diego Viana e Natalício; Veraldo, Yan Phillippe e Luís Henrique. Técnico : Alessandro Telles.

Arbitragem

Árbitro principal : a definir

: a definir Assistente 1 : a definir

: a definir Assistente 2: a definir

a definir Quarto árbitro : a definir

Dia a dia do Botafogo-PB

O meia Nenê concede entrevista coletiva na Maravilha do Contorno. O elenco se reapresenta após a vitória contra o Confiança-PB e dá início à preparação para o jogo contra o Sousa.

