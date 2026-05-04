O Agente Secreto é indicado para quatro categorias do Oscar

Por MRNews



O Brasil entrou com força na disputa do Oscar 2026. O Agente Secreto foi indicado simultaneamente a Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Direção de Elenco, enquanto Wagner Moura recebeu indicação a Melhor Ator por sua atuação no longa. Em outra frente, o país também aparece entre os destaques técnicos: Adolpho Veloso concorre a Melhor Fotografia por Sonhos de Trem.

A lista foi anunciada nesta quinta-feira, (22) pela Academy of Motion Picture Arts and Sciences, marcando o início da etapa decisiva da 98ª edição do prêmio e confirmando um momento histórico para o cinema brasileiro.

Melhor Ator

Wagner Moura disputa a estatueta ao lado de:

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Timothée Chalamet (Marty Supreme)

Leonardo DiCaprio (Uma Batalha Após a Outra)

Michael B. Jordan (Pecadores)

Ethan Hawke (Sonhos de Trem)

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A indicação vem após Moura ter vencido o Globo de Ouro de melhor ator em drama, consolidando a performance como uma das mais comentadas da temporada.

Melhor Fotografia

Com Adolpho Veloso, Sonhos de Trem enfrenta:

Uma Batalha Após a Outra

Pecadores

Frankenstein

Marty Supreme

Melhor Filme Internacional

Apontado como favorito, O Agente Secreto concorre com:

Valor Sentimental (Noruega)

Foi Apenas um Acidente (França)

Sirât (Espanha)

A Voz de Hind Rajab (Tunísia)

Além da categoria internacional, o longa brasileiro também figura entre os indicados a Melhor Filme, a principal disputa da noite — votação aberta a todos os membros da Academia.

A primeira fase de votação foi encerrada na sexta-feira (16). Mais de 10 mil profissionais da indústria cinematográfica — entre atores, diretores, roteiristas e técnicos — participaram do processo, votando majoritariamente dentro de suas áreas, com exceção de Melhor Filme, que reúne o voto de todo o colégio eleitoral.

A cerimônia do Oscar 2026 acontece em 15 de março, e o anúncio desta quinta-feira já provoca clima de celebração no setor audiovisual brasileiro.