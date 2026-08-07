Prefeitura abre inscrição para atividades esportivas no Centro Administrativo, em Água Fria

A Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa (Sedec-JP), por meio da Divisão de Educação Física, Saúde e Esporte Escolar (Defise), inicia nesta segunda-feira (26) as inscrições para as atividades esportivas oferecidas no Centro Administrativo Municipal (CAM), em Água fria. As inscrições serão feitas de forma presencial no auditório do CAM, das 8h às 12h.

As modalidades oferecidas consistem em hidroginástica para adultos e idosos. Para crianças e adolescentes, dos 6 aos 16 anos, são oferecidas atividades como natação, futsal, judô, ginástica rítmica e bocha paralímpica.

“As atividades de hidroginástica e natação terão início no dia 9 de fevereiro. Destacamos que as atividades de futsal, judô, ginástica rítmica e bocha, cujo as aulas ocorrem no ginásio poliesportivo do CAM, ainda terão a data de início divulgadas em razão da reforma que se encontra em andamento no ginásio, para melhor servir ao público beneficiado”, explicou o diretor da Divisão de Educação Física, Saúde e Esporte Escolar, Theodan Stephenson.

Hidroginástica e natação – As inscrições acontecerão na segunda (26) e terça-feira (27), exclusivamente para essas duas modalidades: hidroginástica voltada para adultos e idosos e natação para crianças e jovens matriculados na Rede Municipal de Ensino de João Pessoa.

Demais modalidades – A inscrição poderá ser feita nos dias 28 e 29 de janeiro. As modalidades são destinadas para crianças e jovens matriculados na Rede Municipal de Ensino de João Pessoa.

Público em geral – Para este grupo a inscrição poderá ser feita no dia 30 de janeiro onde serão ofertadas vagas remanescentes.

Documentação – Os interessados na matrícula em hidroginástica precisam apresentar, no ato da matrícula, o atestado de aptidão para atividades físicas, exame dermatológico e ginecológico/exame citológico, além das cópias do CPF, RG ou certidão de nascimento e comprovante de residência atualizado.

Para as demais modalidades, os alunos deverão apresentar atestado de aptidão física para atividades físicas, exame dermatológico (apenas para natação), declaração da escola, cópia do CPF, RG ou certidão de nascimento, comprovante de residência e documento do responsável (original e cópia). A inscrição só será homologada mediante entrega da documentação completa.