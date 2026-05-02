Juíza não descarta pedir tropas federais para eleição suplementar de Cabedelo

Juíza de Cabedelo

Na próxima semana, dia 29 de janeiro, começa o prazo das convenções partidárias para a disputa eleitoral suplementar na cidade de Cabedelo, região metropolitana de João Pessoa. O pleito está marcado para o dia 12 de abril.

Mas um ponto pode entrar na pauta de discussões do pleito, mais uma vez, no município: a segurança pública e a garantia de que a votação não sofrerá interferências do tráfico de drogas.

A temática, aliás, foi a responsável pela cassação do mandato do prefeito André Coutinho e da vice, Camila Holanda.Em 2024 a Justiça Eleitoral aprovou a convocação de tropas federais.

Na manhã desta quinta-feira (22) a juíza Thana Carneiro Rodrigues disse que não descarta pedir novamente reforço.

“As forças de segurança estão bem atentas e a gente acredita que isso será reforçado em Cabedelo. Essa situação nunca é descartada, mas vai depender do desenrolar dos fatos durante o período eleitoral”, assinalou a magistrada.

Até agora alguns nomes estão no radar para a disputa pela prefeitura: o prefeito interino Edvaldo Neto, o deputado Walber Virgolino e o presidente da Companhia Docas, Ricardo Barbosa.