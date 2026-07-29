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Seinfra conclui a semana com serviços de manutenção em 25 bairros de João Pessoa

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A Secretaria de Infraestrutura de João Pessoa (Seinfra) dá continuidade aos serviços de manutenção e conclui a semana executando os trabalhos em 25 bairros da Capital. Esse serviço é realizado pela Diretoria de Manutenção Viária e Drenagem, atendendo às demandas da população realizadas por meio dos canais oficiais.

As equipes da operação tapa-buraco estão trabalhando nos seguintes bairros nesta sexta-feira (16): Jardim Cidade Universitária, Jardim Oceania, Mangabeira, Funcionários, Mumbaba, Ernesto Geisel, Jaguaribe, Aeroclube, Bessa, Padre Zé, Bairro das Indústrias, Tambaú, Bancários, Castelo Branco, Jardim Veneza, Distrito Industrial, Alto do Mateus e Grotão.

A Seinfra também está executando serviços de manutenção na rede de drenagem, como limpeza e desobstrução de galerias, extensão de rede e adequação e manutenção de bocas de lobo, que acontecem no Jardim Oceania, Manaíra, Cabo Branco, Tambaú, Planalto Boa Esperança, Esplanada, João Paulo II, Gramame, Alto do Mateus, Muçumagro e Alto do Céu.

Atendimento – Os serviços de manutenção da Seinfra, como tapa-buraco, galerias, terraplenagem e iluminação pública, podem ser solicitados por meio do aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’. O aplicativo está disponível nas lojas Google Play e Apple Store, gratuitamente.

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