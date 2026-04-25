Resultado do Enem 2025 deve ser divulgado nesta sexta (16)

Enem 2025: tema da redação foi ‘Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira’ – Foto: Divulgação. Divulgação

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) deve divulgar nesta sexta-feira (16) o resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025.

A data de divulgação das notas individuais do exame foi tornada pública a 10 dias do início das inscrições do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Diferente da edição de 2024, o edital do Enem 2025 não informava quando as notas seriam disponibilizadas.

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Os gabaritos das provas, que indicam as respostas corretas, já estão disponíveis. Falta, apenas, a disponibilização da pontuação por área do conhecimento e da redação para os participantes.

As notas estarão disponíveis na página do participante e devem ser acessadas utilizando o login gov.br (CPF e senha).

A prova, aplicada em novembro do ano passado, é usada para aprovar estudantes em universidades por meio de processos seletivos que estão prestes a começar. Os estudantes podem usar as notas para ingressar no ensino superior por meio de uma vaga pelo:

Como acessar o resultado do Enem 2025

Acesse a Página do Participante em https://enem.inep.gov.br/participante/#!/ e clique em “Página do Participante – entrar com gov.br”. Insira seu CPF, clique em “Continuar”, coloque sua senha e selecione “Entrar”. Clique na aba “Resultado” e selecione a opção correspondente a 2025.

Os gabaritos das provas, que indicam as respostas corretas, já estão disponíveis.

Sobre o Enem

As notas do Enem podem ser usadas para acesso ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e ao Programa Universidade para Todos (ProUni). Elas também são aceitas em instituições de educação superior portuguesas que têm acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Além disso, os participantes do Enem podem pleitear financiamento estudantil em programas do governo, como o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Os resultados do Enem possibilitam, ainda, o desenvolvimento de estudos e indicadores educacionais.

Qualquer pessoa que já concluiu o ensino médio ou está concluindo a etapa pode fazer o Enem para ter acesso à educação superior. Os participantes que ainda não concluíram o ensino médio podem participar como “treineiros” e seus resultados no exame servem somente para autoavaliação de conhecimentos.

A aplicação do Enem ocorre em dois dias. Os participantes fazem provas de quatro áreas de conhecimento: linguagens, códigos e suas tecnologias; ciências humanas e suas tecnologias; ciências da natureza e suas tecnologias; e matemática e suas tecnologias, que ao todo somam 180 questões objetivas.

Os participantes também são avaliados por meio de uma redação, que exige o desenvolvimento de um texto dissertativo-argumentativo a partir de uma situação-problema.