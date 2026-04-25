QUINQUAGÉSIMO OITAVO BOLETIM DE 2021 APONTA NOVO AUMENTO DE CASOS E MUNICÍPIO PASSA A TER 13 INFECTADOS PELA COVID-19

A Prefeitura de São José do Seridó (PMSJS), através da Secretaria de Saúde (SESAD), comunica a população local sobre a situação epidemiológica de COVID-19 no município. Desta vez, os dados são referentes a esta segunda-feira (10).





Os casos notificados chegaram ao patamar de 1117. Existem 30 casos suspeitos e os confirmados somam 411. Ao todo são 676 casos descartados. Não há pacientes em situação de internação e não há nenhum caso de óbito.





No município existem 13 pessoas infectadas pela COVID-19; estas seguem em tratamento domiciliar. O número de munícipes recuperados chegou ao patamar de 398.





Existem 39 pessoas sendo monitoradas no momento. Casos monitorados são de munícipes que tiveram algum tipo de contato com terceiros que testaram positivo para a COVID-19.





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