Câmara viabiliza desconto de 15% na conta de luz de moradores de cidade da Paraíba

Câmara de Santa Luzia. Reprodução

A Câmara Municipal de Santa Luzia, cidade no Sertão da Paraíba, passou a viabilizar um desconto de 15% na conta de luz dos moradores do município. O abatimento beneficia todos os cidadãos que consomem mais de 150 KW/h mensalmente e não fazem parte do grupo apto a receber a tarifa social.

A iniciativa mostra que o papel dos Legislativos municipais pode ir além da realização de um ou duas sessões semanais, como na maioria da cidades.

De acordo com o presidente da Casa, Félix Júnior (Rep), a ação é resultado da contratação de uma fornecedora paralela à concessionária de energia que atua na Paraíba. Essa contratação pode ser feita por qualquer Câmara filiada à Federação das Câmaras da Paraíba (Fecam-PB).

O desconto na conta de energia não depende do crivo do Poder Executivo. A Câmara é a primeira, na Paraíba, a implantar um sistema dessa natureza.

“Com essa iniciativa da Câmara de Santa Luzia, mais de 50 câmaras demonstraram interesse em se filiarem à federação”, disse Félix Júnior.

A Câmara Municipal fica responsável por colher os cadastros dos moradores interessados em receber o benefício. Mais de 600 moradores de Santa Luiza já se inscreveram. E, ao final dos meses, deverão ter direito aos 15% nas contas.

Texto: Gabriel Abdon