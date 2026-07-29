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paraibana grava DVD nesta quinta (15) em João Pessoa

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Danieze Santiago foi uma das atrações do Réveillon 2025 em João Pessoa. Karine Tenório/TV Cabo Branco

Danieze Santiago grava um DVD nesta quinta-feira (15) no Busto de Tamandaré, entre as praias de Cabo Branco e Tambaú, em João Pessoa. Priscila Senna está entre as atrações confirmadas para o show gratuito.

Danieze Santiago é natural da cidade de Uiraúna. Em entrevista à TV Cabo Branco, ela disse que escolheu a capital paraibana João Pessoa para gravar o DVD porque a cidade tem “os corações mais românticos do Brasil”.

A partir das 19h o público já vai poder aproveitar com música no Busto de Tamandaré. A gravação do projeto de Danieze tem ter início por volta das 22h.

O projeto terá a participação de Priscilla Senna, Acácio Ferinha e Caio Costa.

Esquema de trânsito e transporte público

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) definiu um plano com alterações no trânsito para o show. De acordo com a organização do evento e os órgãos de trânsito, as mudanças começam a valer a partir das 19h.

O estacionamento será proibido na Rua Índio Arabutan, no trecho entre as avenidas Antônio Lira e Cabo Branco, e também na Avenida Cabo Branco, do Busto de Tamandaré até o Hotel Xênius. Além disso, haverá bloqueios viários na Rua José Augusto Trindade, entre as avenidas Antônio Lira e Almirante Tamandaré.

Outro ponto de interdição será o final da Avenida Epitácio Pessoa, no sentido praia, com o tráfego sendo desviado pela Avenida Nossa Senhora dos Navegantes e por rotas alternativas da região.

O transporte coletivo terá reforço para auxiliar no deslocamento do público. As linhas 510 (Tambaú), 507 (Cabo Branco) e os circulares 1500 e 5100 terão a oferta ampliada a partir das 19h, com a inclusão de 12 ônibus extras. Ao todo, estão previstas cerca de 60 viagens adicionais durante os dois dias de shows.

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