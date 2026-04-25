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Com 15 eventos já confirmados para 2026, Centro de Convenções de Campina Grande se consolida como motor da economia regional

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O Centro de Convenções de Campina Grande (CCCG) consolida-se como um dos mais importantes instrumentos de desenvolvimento econômico e turístico do interior da Paraíba. Fruto de um investimento estratégico do Governo do Estado, o equipamento insere a cidade na rota de grandes eventos e posiciona a Rainha da Borborema como polo regional de negócios, inovação, conhecimento e geração de oportunidades. Com 15 eventos já confirmados e outros em estágio de negociação, o equipamento já garante movimentação o ano todo para a cidade.

Com estrutura ampla, moderna e multifuncional, o Centro de Convenções integra a política de interiorização do desenvolvimento conduzida pelo Governo da Paraíba, por meio da Secretaria do Turismo e Desenvolvimento Econômico (Setde). O equipamento atende feiras, congressos, exposições e encontros corporativos de médio e grande porte, fortalecendo o turismo de eventos e impacta diretamente setores como hotelaria, bares e restaurantes, transporte, comércio e serviços.

A temporada 2026 do Centro de Convenções de Campina Grande tem início com o Salão Móvel Paraíba, consolidado como um dos maiores eventos do setor moveleiro no Nordeste. O Salão reúne empresários, fabricantes e grandes marcas dos segmentos de móveis, colchões, estofados e eletrodomésticos, e vai atrair fabricantes de 18 estados brasileiros e cerca de 10 mil visitantes. Com expectativa de mais de R$ 100 milhões em negócios, o evento impulsiona o networking, fortalece parcerias comerciais e gera resultados expressivos para a economia local, refletidos na elevada ocupação da rede hoteleira, com estimativa de cerca de 2 mil apartamentos utilizados, e no aumento da demanda por restaurantes e serviços.

De acordo com a secretária de Estado do Turismo e Desenvolvimento Econômico, Rosália Lucas, o Centro de Convenções representa um divisor de águas para Campina Grande e toda a região. “O turismo de eventos é um dos segmentos mais estratégicos para o desenvolvimento econômico, porque gera fluxo permanente de visitantes, renda e empregos. O Centro de Convenções de Campina Grande é uma obra estruturante do governo João Azevêdo e Lucas Ribeiro, pensada para fortalecer a economia local, atrair grandes eventos e inserir definitivamente o município no circuito nacional do turismo de negócios”, destacou a secretária.

Segundo o gestor do Centro de Convenções de Campina Grande, Divaildo Júnior, o equipamento vem cumprindo seu papel de catalisador do desenvolvimento regional. “O Centro de Convenções foi planejado para atender diferentes perfis de eventos e já desperta o interesse de promotores de todo o país. A agenda de 2026 comprova que Campina Grande está preparada para receber grandes públicos, gerar negócios e movimentar a economia de forma permanente”, afirmou.

Para André Motta, diretor-presidente do Convention & Visitors Bureau Campina Grande, o CCCG se tornou o grande atrativo para o setor de eventos da cidade. “O Centro de Convenções de Campina Grande representa um marco para o fortalecimento do turismo de eventos e de negócios na nossa cidade. Com uma estrutura moderna e uma agenda consistente, o equipamento amplia a capacidade de atrair congressos, feiras e encontros de grande porte, gerando impactos diretos na hotelaria, na gastronomia, no comércio e nos serviços. O calendário já confirmado para 2026 demonstra que Campina Grande está preparada para competir em nível nacional e se consolidar como um destino estratégico para eventos, beneficiando toda a região.”

Além do impacto econômico direto, o CCCG fortalece a imagem de Campina Grande como cidade estruturada, competitiva e vocacionada para o turismo de eventos, dialogando com sua tradição em inovação, empreendedorismo e realização de grandes encontros técnicos, acadêmicos e empresariais. Reforça ainda o compromisso do Governo da Paraíba com um modelo de desenvolvimento sustentável, descentralizado e baseado na valorização das potencialidades regionais, consolidando Campina Grande como referência no interior do Nordeste.

Eventos confirmados para 2026 no Centro de Convenções de Campina Grande

Janeiro
• III Salão Móvel Paraíba – 21, 22 e 23

Fevereiro
• Crescer 2026 – 12 a 17

Março
• ExpoShoes – Feira Regional de Calçados – 3, 4 e 5
• 3º CONFEP – Congresso Paraibano de Municípios – 25 a 27

Abril
• Encontro SECOVI/PB – 11
• VIRTUS Day – 24

Maio
• FETECH – Feira de Tecnologia e Inovação da Paraíba – data a definir

Junho
• Smart Cities – Cidades Inteligentes – 10 a 12

Julho
• FORTEC e FETECH – 8 a 12
• Construcon – 23 a 25

Agosto
• Feira 40 Graus – Feira de Calçados e Acessórios – 17 a 19
• Mostra Campina Decor – 6 a 23

Setembro
• Feira Motos Nordeste – 16 a 19
• Congresso Regional 2026 – 25 a 27

Outubro
• XII Congresso Nacional de Educação (CONEDU) – 8 a 11

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