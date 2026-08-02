Governador João Azevêdo anuncia cronograma de convocação de professores aprovados em concurso

João Azevêdo, governador da Paraíba. divulgação/Secom-PB

O governador João Azevêdo (PSB) anunciou, nesta quarta-feira (14), a convocação dos professores aprovados no último concurso realizado na área da Educação. Serão mil professores convocados até o fim do mês de janeiro e mais mil até o mês de junho.

O concurso para professor do Governo da Paraíba contou com 2 mil vagas, distribuídas nas 16 gerências regionais de educação, com salário inicial previsto de R$ 6.944,09 para a jornada de 40 horas.

LEIA TAMBÉM:

Foto: Ascom/PB. Laerte Cerqueira

O certame foi realizado pelo Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan). As provas foram aplicadas em 13 de julho de 2025.

As 2 mil vagas do concurso foram distribuídas entre as seguintes disciplinas:

Matemática – 347 vagas

Língua Portuguesa – 319 vagas

Educação Física – 201 vagas

História – 177 vagas

Artes – 165 vagas

Geografia – 161 vagas

Língua Inglesa – 127 vagas

Língua Espanhola – 103 vagas

Biologia – 98 vagas

Física – 86 vagas

Química – 76 vagas

Sociologia – 71 vagas

Filosofia – 69 vagas

O anúncio aconteceu durante um evento de premiação aos vencedores do Professor Nota 1000, que reconhece professores em efetivo exercício que desenvolveram práticas pedagógicas inovadoras, recebendo o equivalente a uma remuneração mensal.

Na ocasião, também foram premiados os servidores das escolas premiadas no Prêmio Escola Nota 1000. Os servidores das escolas premiadas receberão premiação correspondente à remuneração de Escola Nota 1000. Ao todo, foram contemplados 3.307 professores e 229 escolas da Rede Estadual de Ensino.