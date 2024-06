Vacinas que protegem contra as hepatites virais são disponíveis gratuitamente na Rede Municipal de Saúde

As hepatites virais são doenças silenciosas, causadas por vírus que prejudicam o fígado. Quando não diagnosticadas e tratadas, elas podem evoluir à cirrose e ao câncer. Por isso, é fundamental se prevenir com as vacinas disponibilizadas gratuitamente na Rede Municipal de Saúde.

Durante o ‘Julho Amarelo’, dedicado à conscientização sobre as hepatites virais, os profissionais de saúde que atuam nas salas de vacinas da Prefeitura de João Pessoa, intensificarão o alerta sobre a importância da prevenção, diagnóstico e tratamento das hepatites virais, que são inflamações do fígado causadas por diferentes tipos de vírus, com grande impacto na saúde pública.

A vacinação é uma das medidas mais eficazes na prevenção das hepatites virais e deve ser incentivada em todas as faixas etárias. “Na Rede Municipal de Saúde são disponibilizadas gratuitamente as vacinas que protegem contra os tipos A e B das hepatites virais, ainda, há um serviço todo um acompanhamento multidisciplinar para garantir o acesso ao cuidado, com testes para diagnósticos e encaminhamento para o tratamento”, explicou Fernando Virgolino, chefe da Seção de Imunização da Prefeitura de João Pessoa.

Devido a sua elevada morbidade e mortalidade, muitas pessoas infectadas pelo vírus desconhecem seu diagnóstico, o que dificulta a interrupção da cadeia de transmissão.

No Sistema Único de Saúde, a vacina que protege contra hepatite A, é destinada às crianças até 4 anos, 11 meses e 29 dias. Assim como para quem vive com HIV ou hepatite B ou C. A primeira dose da vacina hepatite B monovalente é aplicada logo após o nascimento do bebê, preferencialmente nas primeiras 12 horas de vida. Com a utilização da vacina Pentavalente, as crianças receberão quatro doses da vacina hepatite B ao nascer e em seguida com dois, quatro e seis meses de idade.

Para os adultos que não se vacinaram na infância, são três doses a depender da situação vacina. É importante que todos que ainda não se vacinaram tomem as três doses da vacina. Pessoas que tenham algum tipo de imunodepressão ou que convivem com HIV, precisam de um esquema especial com dose em dobro, dada nos Centros de Imunobiológicos Especiais (CRIE).

A prevenção das hepatites virais envolve uma combinação de boas práticas de higiene, comportamentos seguros e vacinação. Para a hepatite A e B, existem vacinas eficazes disponíveis que oferecem proteção duradoura. Evitar o compartilhamento de agulhas, seringas e objetos pessoais, como lâminas de barbear e escovas de dente, é essencial para prevenir a transmissão das hepatites B e C. Além disso, práticas sexuais seguras, como o uso de preservativos, ajudam a reduzir o risco de infecção.

Documentação – Para a vacinação é importante apresentar um documento oficial com foto ou registro da criança ou adolescente, o Cartão do SUS e o cartão ou caderneta vacina.

Vacinação Domiciliar – Para pessoas acamadas e restritas ao leito. É necessário fazer agendamento, por meio do número (83) 98645-7727. As vacinas são disponibilizadas nos domicílios, de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 16h.

Locais de vacinação em João Pessoa nesta segunda-feira (1º):

Unidades de Saúde da Família (USFs)

Vacinas de Campanha (Poliomielite, Dengue, Covid-19 e Influenza) e do Calendário de Rotina

Horário: 7h às 11h e das 12h às 16h (de segunda a sexta-feira)

*exceção: Alto do Céu II, Cidade Verde e Jardim Planalto.

Policlínicas Municipais

Vacinas de Campanha (Poliomielite, Dengue, Covid-19 e Influenza) e do Calendário de Rotina

Horário: 8h às 16h (de segunda a sexta-feira)

Home Center Ferreira Costa

Apenas as vacinas de Campanha (Poliomielite, Dengue, Covid-19 e Influenza)

Horário: 12h às 21h (de segunda a sexta-feira)

8h às 16h (sábado)

Shopping Sul

Apenas as vacinas de Campanha (Poliomielite, Dengue, Covid-19 e Influenza)

Horário: 12h às 21h (de segunda a sexta-feira)

10h às 16h (sábado)

Shopping Tambiá

Apenas as vacinas de Campanha (Poliomielite, Dengue, Covid-19 e Influenza)

Horário: 12h às 20h (de segunda a sexta-feira)

9h às 16h (sábado)

Vacinação Domiciliar

Agendamento: (83) 98645-7727 – (Apenas WhatsApp)

Horário: 8h às 16h (de segunda a sexta-feira)