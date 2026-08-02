GESTÃO MUNICPAL DEBATE MEDIDAS DE CONTENÇÃO EM VIRTUDE DO AUMENTO DE CASOS DE COVID-19 EM SÃO JOSÉ DO SERIDÓ

O prefeito de São José do Seridó, Jackson Dantas, esteve reunido na manhã desta quinta-feira (13) com donos de bares, lanchonetes e restaurantes do Município. O encontro, que aconteceu na sede do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) com o objetivo de discutir medidas de contenção ao crescente número de casos positivos de Covid-19 em São José do Seridó, também reuniu autoridades sanitárias e policiais do Município, dentre outras.





De acordo com o último boletim epidemiológico, emitido na noite desta quarta-feira (12), o Município conta com 19 casos ativos da doença. Destes, 18 seguem em tratamento domiciliar e um outro paciente está em situação de internação. Outros 50 são-josé-seridoenses estão enquadrados como suspeitos e outros 59 como monitorados. Casos monitorados são de munícipes que tiveram algum tipo de contato com terceiros que testaram positivo para a Covid-19.





No encontro, o prefeito municipal e a titular da Secretaria de Saúde, Nara Regina, apresentaram a real situação epidemiológica de São José do Seridó. Os gestores apontaram a necessidade da gestão municipal emitir um novo decreto com medidas sanitárias mais rígidas e ouviram dos participantes alternativas viáveis para o enfrentamento da doença.





Neste momento, o prefeito Jackson Dantas, a secretária Nara Regina e demais autoridades sanitárias, e representantes da Procuradoria do Município encontram-se reunidos construindo o novo Decreto Municipal para o combate a Covid-19.





BOLETINS EPIDEMIOLÓGICOS



