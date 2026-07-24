Isadora Cruz vive momento de protagonismo na novela Coração Acelerado

A Paraíba segue bem representada na teledramaturgia brasileira. A atriz Isadora Cruz é um dos grandes destaques da nova novela da TV Globo, Coração Acelerado, onde assume papel de protagonismo e reafirma seu espaço como um dos nomes mais promissores da atual geração de artistas da emissora.

Natural de João Pessoa, Isadora carrega com orgulho o pertencimento ao seu estado de origem, algo que se reflete tanto em entrevistas quanto na forma sensível e intensa com que constrói seus personagens. Em Coração Acelerado, ela encara um novo desafio em uma trama marcada por emoção, conflitos e relações humanas intensas, ingredientes que dialogam diretamente com a força dramática que a atriz imprime em cena.

Natural de João Pessoa, Isadora carrega com orgulho o pertencimento ao seu estado de origem. Saullo Hipolito

Ela ressalta ainda o pertencimento ao seu estado de origem e convida todos a acompanhar a teledramaturgia e se encantar com todos os personagens. “A Paraíba já vive no ritmo da música e agora vai sentir o pulsar de Coração Acelerado. A novela vai contar a narrativa de destinos, sonhos e paixões você pode acompanhar tudo na TV Cabo Branco e TV Paraíba”, disse a atriz.

Antes de chegar ao posto de protagonista, Isadora Cruz construiu uma trajetória consistente na televisão. Um dos trabalhos que a projetou nacionalmente foi a novela Mar do Sertão (2022), onde deu vida à personagem Candoca, conquistando o público com uma atuação firme, carismática e cheia de nuances. A performance rendeu reconhecimento da crítica e ampliou sua visibilidade dentro da Globo.

Além das novelas, a atriz também acumula experiências no audiovisual em séries e projetos especiais, sempre transitando entre personagens fortes e histórias que valorizam a identidade brasileira, muitas delas conectadas ao Nordeste e às suas narrativas, território que Isadora conhece de perto e representa com verdade.

Em Coração Acelerado, esse amadurecimento artístico se reflete em cena. O protagonismo marca não apenas uma nova fase da carreira, mas também simboliza a força de talentos nordestinos ocupando espaços centrais na dramaturgia nacional.

Para a Paraíba, Isadora Cruz é mais do que uma atriz em evidência: é um símbolo de representatividade, pertencimento e da certeza de que histórias contadas a partir do Nordeste seguem acelerando corações Brasil afora. A novela estréia na próxima segunda-feira (12), às 18h25.