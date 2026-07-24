Jardim Botânico divulga programação de férias em João Pessoa; confira
O Jardim Botânico Benjamin Maranhão, em João Pessoa, divulgou a programação de férias para o mês de janeiro. A atividades acontecem aos sábado, a partir do dia 10, são gratuitas e voltadas a valorização da Mata Atlântica.
As ações de férias do Jardim Botânico incluem atividades como oficinas, trilhas guiadas, exposições e visitas orientadas, além de sessões de cinema ambiental. A programação é conduzida por técnicos do local em parceria com instituições como a Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e o Batalhão de Polícia Ambiental (BPAmb).
Além das atividades temáticas, o público também pode participar da doação de mudas, com limite de até uma muda por visitante. Também é possível participar de trilhas, sendo necessário o uso de sapatos fechados e calças compridas. Crianças menores de cinco anos não podem participar.
Programação de férias no Jardim Botânico Benjamin Maranhão
10 de janeiro (sábado) – Turno da manhã
Oficina: Pequenos Colecionadores – Montagem de exsicatas para conhecer e preservar
Atividade lúdica e educativa sobre coleta, preparo e montagem de exsicatas, com coleta de material vegetal no Jardim Botânico e confecção de prensa didática.
- Horários: 9h e 10h30
- Inscrição: por ordem de chegada
- Vagas: 15 por horário (30 no total)
- Faixa etária: a partir de 7 anos
- Doação de mudas: de 8h30 às 12h e de 13h30 às 16h.
17 de janeiro (sábado) – Turno da manhã
Super Trilha – RVS Mata do Buraquinho
Caminhada guiada de aproximadamente 7 km, com duração média de 4 horas, em ambiente natural, exigindo esforço físico moderado e atenção às orientações da equipe.
- Horário: 8h
- Inscrição prévia: via Google Forms (disponível na bio do Instagram do Jardim Botânico em 15/01)
- Vagas: 10
- Faixa etária: a partir de 18 anos
- Obs.: Para participar da atividade, é obrigatório utilizar calça comprida e sapatos fechados; com preferência para calça jeans ou ripstop e tênis ou bota.
- Doação de mudas: de 8h30 às 12h e de 13h30 às 16h.
24 de janeiro (sábado) – Turno da manhã
Trilha Temática: “Expedição Científica na RVS Mata do Buraquinho: Descobrindo a Biodiversidade da Paraíba”
Atividade voltada para crianças e adolescentes, com identificação de espécies da biodiversidade paraibana e atividade prática de pintura e desenho.
- Horários: 9h e 10h30
- Inscrição: por ordem de chegada
- Vagas: 15 por horário (30 no total)
- Faixa etária: 7 a 14 anos
Exposição – Casa da Ciência UFPB
Espaço interativo de divulgação científica com laboratórios da UFPB:
- Labtermes – Ciência dos Cupins
- Laboratório de Mamíferos
- Laboratório de Herpetologia
- Herbário Lauro Pires Xavier
- Horário: 9h às 12h
- Local: Área de Uso Comum do Jardim Botânico
- Doação de mudas: de 8h30 às 12h e de 13h30 às 16h.
31 de janeiro (sábado) – Turno da tarde
Cine Jardim: Luzes, Câmera, Natureza!
Filme: Felícia e os Super-resíduos do Bem
Sessão de cinema ambiental com temática de sustentabilidade, inclusão e criatividade.
- Horários: 14h, 15h e 15h30
- Inscrição: por ordem de chegada
- Vagas: 50 pessoas por sessão
- Faixa etária: livre
- Local: Área de Uso Comum do Jardim Botânico
“Acho que vi uma abelha” – Visita guiada e exposição no Meliponário
Atividade voltada à apresentação da importância ecológica e econômica das espécies de abelhas nativas sem ferrão.
- Horário: 13h30 às 16h
- Faixa etária: livre
- Local: Área externa do Jardim Botânico
- Van Educativa do Batalhão de Polícia Ambiental (BPAmb) – Exposição de Animais Taxidermizados
Atividade educativa com exposição de animais taxidermizados, voltada à sensibilização do público sobre a atuação do BPAmb na fiscalização e na proteção do meio ambiente.
- Horário: 13h30 às 16h
- Faixa etária: livre
- Local: Área externa do Jardim Botânico
- Doação de mudas: de 8h30 às 12h e de 13h30 às 16h.