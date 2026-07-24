Jardim Botânico divulga programação de férias em João Pessoa; confira

Jardim Botânico divulga programação de férias | Foto: Divulgação. Jardim Botânico (Foto: Cácio Murilo/ MTur/ Acervo)

O Jardim Botânico Benjamin Maranhão, em João Pessoa, divulgou a programação de férias para o mês de janeiro. A atividades acontecem aos sábado, a partir do dia 10, são gratuitas e voltadas a valorização da Mata Atlântica.

As ações de férias do Jardim Botânico incluem atividades como oficinas, trilhas guiadas, exposições e visitas orientadas, além de sessões de cinema ambiental. A programação é conduzida por técnicos do local em parceria com instituições como a Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e o Batalhão de Polícia Ambiental (BPAmb).

Além das atividades temáticas, o público também pode participar da doação de mudas, com limite de até uma muda por visitante. Também é possível participar de trilhas, sendo necessário o uso de sapatos fechados e calças compridas. Crianças menores de cinco anos não podem participar.

Programação de férias no Jardim Botânico Benjamin Maranhão

10 de janeiro (sábado) – Turno da manhã

Oficina: Pequenos Colecionadores – Montagem de exsicatas para conhecer e preservar

Atividade lúdica e educativa sobre coleta, preparo e montagem de exsicatas, com coleta de material vegetal no Jardim Botânico e confecção de prensa didática.

Horários: 9h e 10h30

Inscrição: por ordem de chegada

Vagas: 15 por horário (30 no total)

Faixa etária: a partir de 7 anos

Doação de mudas: de 8h30 às 12h e de 13h30 às 16h.

17 de janeiro (sábado) – Turno da manhã

Super Trilha – RVS Mata do Buraquinho

Caminhada guiada de aproximadamente 7 km, com duração média de 4 horas, em ambiente natural, exigindo esforço físico moderado e atenção às orientações da equipe.

Horário: 8h

Inscrição prévia: via Google Forms (disponível na bio do Instagram do Jardim Botânico em 15/01)

Vagas: 10

Faixa etária: a partir de 18 anos

Obs.: Para participar da atividade, é obrigatório utilizar calça comprida e sapatos fechados; com preferência para calça jeans ou ripstop e tênis ou bota.

Doação de mudas: de 8h30 às 12h e de 13h30 às 16h.

24 de janeiro (sábado) – Turno da manhã

Trilha Temática: “Expedição Científica na RVS Mata do Buraquinho: Descobrindo a Biodiversidade da Paraíba”

Atividade voltada para crianças e adolescentes, com identificação de espécies da biodiversidade paraibana e atividade prática de pintura e desenho.

Horários: 9h e 10h30

Inscrição: por ordem de chegada

Vagas: 15 por horário (30 no total)

Faixa etária: 7 a 14 anos

Exposição – Casa da Ciência UFPB

Espaço interativo de divulgação científica com laboratórios da UFPB:

Labtermes – Ciência dos Cupins

Laboratório de Mamíferos

Laboratório de Herpetologia

Herbário Lauro Pires Xavier

Horário: 9h às 12h

Local: Área de Uso Comum do Jardim Botânico

Doação de mudas: de 8h30 às 12h e de 13h30 às 16h.

31 de janeiro (sábado) – Turno da tarde

Cine Jardim: Luzes, Câmera, Natureza!

Filme: Felícia e os Super-resíduos do Bem

Sessão de cinema ambiental com temática de sustentabilidade, inclusão e criatividade.

Horários: 14h, 15h e 15h30

Inscrição: por ordem de chegada

Vagas: 50 pessoas por sessão

Faixa etária: livre

Local: Área de Uso Comum do Jardim Botânico

“Acho que vi uma abelha” – Visita guiada e exposição no Meliponário

Atividade voltada à apresentação da importância ecológica e econômica das espécies de abelhas nativas sem ferrão.

Horário: 13h30 às 16h

Faixa etária: livre

Local: Área externa do Jardim Botânico

Van Educativa do Batalhão de Polícia Ambiental (BPAmb) – Exposição de Animais Taxidermizados

Atividade educativa com exposição de animais taxidermizados, voltada à sensibilização do público sobre a atuação do BPAmb na fiscalização e na proteção do meio ambiente.