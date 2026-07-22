PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDÓ
A Prefeitura Municipal de Santana do Seridó, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, informa que estarão abertas as matrículas da rede municipal de ensino, no período de 21 a 23 de janeiro nos horários das 7:30h à 12h nas respectivas escolas.
📄 Documentos necessários:
– Certidão de Nascimento
– CPF e RG da criança
– CPF e RG do responsável
– Cartão do SUS
– Cartão de Vacinação da criança
– Comprovante de residência
➡️ Garanta a vaga e assegure o direito à educação.
A Secretaria de Educação e Cultura está à disposição para mais informações.