quarta-feira, julho 22, 2026
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDÓ

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A Prefeitura Municipal de Santana do Seridó, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, informa que estarão abertas as matrículas da rede municipal de ensino, no período de 21 a 23 de janeiro nos horários das 7:30h à 12h nas respectivas escolas.

📄 Documentos necessários:

– Certidão de Nascimento
– CPF e RG da criança
– CPF e RG do responsável
– Cartão do SUS
– Cartão de Vacinação da criança
– Comprovante de residência

➡️ Garanta a vaga e assegure o direito à educação.

A Secretaria de Educação e Cultura está à disposição para mais informações.

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