A Prefeitura Municipal de Santana do Seridó, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, informa que estarão abertas as matrículas da rede municipal de ensino, no período de 21 a 23 de janeiro nos horários das 7:30h à 12h nas respectivas escolas.

📄 Documentos necessários:

– Certidão de Nascimento

– CPF e RG da criança

– CPF e RG do responsável

– Cartão do SUS

– Cartão de Vacinação da criança

– Comprovante de residência

➡️ Garanta a vaga e assegure o direito à educação.

A Secretaria de Educação e Cultura está à disposição para mais informações.