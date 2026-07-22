Procon-JP encontra diferença de R$ 54 no preço do filé bovino em pesquisa para preços de carnes

O Procon-JPencontrou diferença de até 54,00 no preço do quilo do filé bovino sem cordão em pesquisa para carnes realizada em supermercados e feiras livres da Capital, com o produto oscilando entre R$ 65,00 (Açougue Central – Mercado Central) e R$ 119,00 (Supermercado Manaíra – Manaíra). Confira aqui a tabela de preços.

O levantamento do Procon-JP foi realizado no dia 7 de janeiro em 26 locais e coletou preços de 100 itens entre carne bovina (em cortes e moída), fígado bovino, frango, miúdos de frango, bacon, linguiça, além de ovos (brancos e vermelhos).

O preço do quilo da carne de braço com osso apresenta a maior variação do levantamento, 149,95%, comercializado entre R$ 20,00 (Açougue do Vando – Mercado Central) e R$ 49,99 (Supermercado SuperFácil – Água Fria), diferença de R$ 29,99.

Mais duas diferenças bem aparentes foram registradas no quilo da picanha nacional, R$ 49,99, que está com preços entre R$ 40,00 (Açougue do Vando – Mercado Central) e R$ 89,99 (Supermercados Rede Compras – Aeroclube); e no quilo do filé bovino com cordão, R$ 34,99, que oscila entre R$ 50,00 (Açougues do Vando – Mercado Central e Lampião – Mercado da Torre) e R$ 84,99 (Bemais – Bancários).

Frango – Na pesquisa para preço do frango, a maior variação, 96,43% (também a maior diferença da pesquisa, R$ 21,59), ficou com o quilo do coração Bom Todo, que oscila entre R$ 22,39 (Supermercado Assaí Atacadista – Epitácio Pessoa) e R$ 43,89 (Supermercado Rede Compras – Aeroclube).

Outra diferença de preço bem aparente foi registrada no quilo da coxa e sobrecoxa Bom Todo, R$ 11,50, que está sendo comercializado entre R$ 12,99 (Supermercado SuperFácil – Água Fria) e R$ 24,49 (Supermercado Carrefour – Bancários).

Ovos – Quanto ao preço dos ovos, o levantamento mostra a maior variação, 58,86%, na bandeja com 30 unidades do branco Avine, comercializado entre R$ 16,99 (Supermercado Latorre – Torre) e R$ 26,99 (Supermercado Bemais –Bancários), também a maior diferença da pesquisa: R$ 10,99.

A bandeja com 30 ovos brancos Da Gema traz a segunda maior diferença, R$ 9,09, oscilando entre R$ 16,90 (Supermercado Assaí Atacadista – Epitácio Pessoa) e R$ 25,99 (Supermercado Bemais –Bancários).

Consulte a pesquisa completa nos portais da Prefeitura de João Pessoa www.joaopessoa.pb.gov.br e do Procon-JP www.proconjoaopessoa.pb.gov.br