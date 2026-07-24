Semob-JP bloqueia Avenida Visconde de Pelotas em apoio à produção cinematográfica

João Pessoa foi escolhida como cenário de locação para as filmagens do longa-metragem ‘Noite e Sombra’. Inicialmente, as locações para os trabalhos da equipe de cinema serão em ruas do Centro da cidade, a partir desta quinta-feira (8). Para garantir a fluidez do tráfego de veículos e a segurança viária nestes trechos, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana da Capital (Semob-JP) desenvolveu um plano viário, com desvios e bloqueios, assegurando a normalidade do trânsito durante as gravações.

O superintendente da Semob-JP, Marcílio do HBE, destacou o apoio da Semob-JP nesta produção cinematográfica. “A nossa Capital, que já é reconhecida em todo o Brasil como uma das melhores para se viver, agora será locação de um longa-metragem, o que vai dar muita visibilidade à cidade, atraindo ainda mais interesse para João Pessoa e melhorando o nosso turismo. Portanto, vamos dar todo o apoio necessário para que a equipe de produção possa realizar o trabalho com tranquilidade”, disse o gestor.

Dias de gravação – Nesta quinta-feira (8), a partir das 13h, agentes de mobilidade vão bloquear parte da Avenida Visconde de Pelotas, entre as ruas Braz Florentino e Vigário Sarlem, trecho defronte ao Palácio do Bispo.

Com isso, os veículos serão desviados para a Rua Vigário Sarlem, depois Rua Duque de Caxias, até chegarem à Rua Vigário Sarlem e Avenida Dom Pedro I, a partir de onde o tráfego segue normalmente. Este mesmo plano viário será executado das 13h da sexta-fera (9) até as 3h da madrugada do sábado (10).

A Semob-JP informa aos condutores de veículos que os trechos isolados serão imediatamente liberados ao tráfego após a finalização das filmagens. “Nossos agentes estarão com bastante antecedência nos locais das gravações, orientando à população sobre as opções de trajeto para chegar ao destino durante os bloqueios necessários para o trabalho de todos os envolvidos nas filmagens”, disse Sanderson Cesário, diretor de Operações da Semob-JP.