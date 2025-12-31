SEJEL ABRE INSCRIÇÕES PARA TORNEIO DA INDEPENDÊNCIA 2021

A Secretaria de Juventude, do Esporte e do Lazer (Sejel) de São José do Seridó (Sejel) abriu nesta segunda-feira (23) as inscrições para o Torneio da Idependência. O campeonato acontecerá no próximo dia 7 de setembro, na Caatinga Grande, com equipes da zona urbana e rural do município.





“As inscrições seguirão abertas até a quarta-feira (1) da próxima semana, na sede da Sejel, na Rua Elza Dantas, entre 7h e 13h. Na sexta-feira da próxima semana (03/09), haverá reunião na sede para entrega das inscrição e sorteio dos jogos entre equipes”, frisou Pedro Henrique, titular da Sejel, lembrando que também serão sorteadas a isenção de inscrições.