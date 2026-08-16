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Ex-Treze, Roberto Fernandes acerta com novo clube e vai reencontrar o Galo na Série D 2026

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O Treze reencontrará, na Série D do Campeonato Brasileiro 2026, o técnico Roberto Fernandes, que comandou o clube no Campeonato Paraibano desta temporada. O profissional acertou com o Retrô, que demitiu Jamesson Andrade após a derrota para o Sergipe por 3 a 1, na última segunda-feira (4).

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Com as cores do Galo, Fernandes disputou nove jogos, sendo quatro vitórias e cinco derrotas, com 44% de aproveitamento. A passagem foi marcada pela eliminação precoce do Alvinegro, que terminou a 1ª fase do estadual na 6ª colocação da tabela, com 12 pontos.

Roberto Fernandes em sua passagem pelo Treze. (Foto: Michele Araújo / Treze)

Desde que deixou o Treze, o treinador não havia assumido nenhum outro trabalho. Em sua última semana pelo clube paraibano, Roberto perdeu a mãe, que faleceu antes da última rodada do Paraibano. Agora, ele retorna às atividades e vai para a sua segunda passagem pelo Retrô. Em 2024, levou o time à semifinal do Campeonato Pernambucano.

Lanterna do Grupo 9, com quatro pontos, a Fênix vai em busca da reabilitação para entrar no G-4, visando a uma vaga na 2ª fase. A estreia de Roberto Fernandes será contra o Sergipe, neste sábado (9). Já o reencontro com o Treze está previsto para o dia 14 de junho, um domingo, na Arena de Pernambuco, pela 10ª rodada da Série D.

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