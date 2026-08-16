Nena Martins deixa Comunicação da PMJP e retorna à Secretaria da Mulher a convite de Leo Bezerra

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A jornalista Nena Martins deixou a Secretaria Executiva de Comunicação da Prefeitura de João Pessoa (PMJP). Ela retornará ao comando da Secretaria da Mulher. A mudança ocorreu a convite do prefeito da capital, Leo Bezerra (PSB), e deve ser oficializada em portaria publicada no Diário Oficial do Município desta sexta-feira (08).

O Jornal da Paraíba apurou que o convite ocorreu no início desta semana e aceito imediatamente por Nena. Ela estava na pasta há um ano e cinco meses, desde o início do segundo mandato do ex-prefeito Cícero Lucena (MDB).

Com o retorno à Secretaria da Mulher, a secretária deve concentrar esforços em ações e políticas públicas voltadas ao público feminino. Esta será a segunda passagem dela neste espaço. Num primeiro momento, permaneceu no cargo por quatro anos e dois meses.

Administradora e assistente social, a primeira passagem de Nena pela pasta marcou a Secretaria da Mulher dentro da estrutura administrativa do município. Isso porque, época, a então secretaria extraordinária foi transformada em pasta efetiva.

No período foram implantados projetos como a Rede Municipal de Enfrentamento à Violência e o Espaço da Mulher, voltado à autonomia feminina e à capacitação profissional.

Com a mudança, o jornalista Marcos Weric será o novo executivo da Secretaria de Comunicação.