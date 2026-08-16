conheça alguns candidatos na disputa

As inscrições para o concurso que definirá o escudo alternativo do Botafogo-PB estão oficialmente encerradas. No total, foram mais de 300 propostas enviadas por designers de diferentes regiões do país. (Veja alguns emblemas candidatos abaixo).

Escudo alternativo do Botafogo-PB: conheça candidatos na disputa. (Arte: Chatgpt | Edição: Cisco Nobre/Jornal da Paraíba)

A diretoria botafoguense agora vai filtrar os trabalhos que atendem aos critérios previstos no regulamento do concurso, avaliando aspectos como originalidade, história do clube e referências da Paraíba.

Nos últimos dias, as redes sociais foram inundadas de possíveis propostas para o novo emblema. Com a nova fase do concurso, o Jornal da Paraíba separou alguns escudos cogitados e melhorou a qualidade dos emblemas através de inteligência artificial para melhor visualização.

Confira alguns escudos alternativos enviados ao concurso do Botafogo-PB:

(Foto: Reprodução/Instagram)

As propostas enviadas ao concurso apresentam diferentes interpretações da identidade do Belo e da cultura paraibana.

(Foto: Reprodução/Instagram)

Entre os modelos inscritos, há escudos que apostam em referências ao Farol do Cabo Branco e a tradicional estrela vermelha.

(Foto: Reprodução/Instagram)

O concurso foi lançado oficialmente no dia 10 de março com a proposta de criar um escudo alternativo que dialogasse com a trajetória do clube e também com elementos culturais da Paraíba.

(Foto: Reprodução/Instagram)

Alguns designers buscaram inspiração nos primeiros distintivos da história do Botafogo-PB, resgatando traços do escudo principal.

(Foto: Reprodução/Instagram)

Também há criações com estética minimalista, marcada pela predominância do preto e branco.

(Foto: Reprodução/Instagram)

As artes também demonstram preocupação em unir tradição e inovação. Muitas propostas tentam equilibrar características históricas do clube com referências culturais da Paraíba.

(Foto: Reprodução/Instagram)

(Foto: Reprodução/Instagram)

(Foto: Reprodução/Instagram)

(Foto: Reprodução/Instagram)

(Foto: Reprodução/Instagram)

(Foto: Reprodução/Instagram)

(Foto: Reprodução/Instagram)

(Foto: Reprodução/Instagram)

(Foto: Reprodução/Instagram)

A definição do novo escudo alternativo passará por votação interna envolvendo sócios-torcedores, conselheiros, integrantes do departamento de marketing e membros da diretoria do clube.

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