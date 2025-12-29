segunda-feira, dezembro 29, 2025
Últimos:

PB INFORMA

Notícias da Paraíba e Nordeste, futebol ao vivo, jogos, Copa do Nordeste

Noticias do Seridó

GESTÃO MUNICIPAL AMPLIA AULAS DE SANFONA EM SÃO JOSÉ DO SERIDÓ

admin1

A Gestão Municipal de São José do Seridó, através da Secretaria de Educação e Cultura (Semec), tem incentivado todas as formas artísticas em território bonitense.


Seguindo esta linha, o prefeito Jackson Dantas solicitou a Gilvan do Acordeon, professor de sanfona, que amplie a carga horária de suas aulas, que acontecem semanalmente, nas terças-feiras, no Espaço da Arte, localizado no bairro Beira Rio.


“É satisfatório podermos incentivar os músicos locais a descobrir e aperfeiçoar seu talento. Solicitamos ao professor Gilvan que fossem ampliadas suas aulas. Agora, as aulas ocorrerão duas vezes por semana, nas terças e quintas”, frisou o prefeito Jackson Dantas.

Você pode gostar também

Gestão de São José do Seridó fortalece o atletismo e atletas conquistam pódios em corrida natalina em Jucurutu

admin1

Cendac inicia curso de caixas decorativas e entrega certificados no Bairro dos Novais e em Paratibe — Governo da Paraíba

admin1

Hospital Edson Ramalho realiza cantata de Natal para pacientes, acompanhantes e colaboradores — Governo da Paraíba

admin1