Semades consolida políticas de desenvolvimento econômico em 2025 – CGNotícias

Semades consolida políticas de desenvolvimento econômico em 2025

Ao longo de 2025, a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades), consolidou uma política integrada de desenvolvimento econômico com foco no fortalecimento do empreendedorismo, na capacitação profissional e na dinamização da economia local. As ações envolveram articulação estratégica entre entidades empresariais, associações comerciais, órgãos públicos e universidades.

As iniciativas alcançaram tanto a região central quanto os bairros da Capital, promovendo inclusão produtiva, estímulo aos negócios e diálogo permanente entre poder público, setor produtivo e sociedade civil, o que deu sustentação a projetos estruturantes de desenvolvimento econômico.

Um dos principais marcos de 2025 foi o fortalecimento do programa Centro em Ação, consolidado como política pública permanente de revitalização econômica e urbana do Centro. Construído a partir da escuta ativa de comerciantes, empresários, moradores e instituições parceiras, e apoiado por estudos técnicos desenvolvidos com universidades, o programa busca incentivar a reocupação de imóveis, dinamizar o comércio e melhorar a qualidade de vida na região central.

No segundo semestre, o Centro em Ação ganhou continuidade com a realização da Confraria do Centro, encontros sistemáticos que apresentaram estudos acadêmicos, propostas de requalificação urbana e análises de viabilidade econômica, transformando conhecimento técnico em subsídios para decisões administrativas e de política urbana.

Segundo o secretário municipal Ademar Silva Junior, o programa representa “uma nova forma de pensar o desenvolvimento urbano, baseada no diálogo, na ocupação qualificada dos espaços e na criação de um ambiente mais atrativo para quem empreende e circula pelo Centro”.

Como ação estruturante, a Semades integrou ao programa a Operação Limpa Fios, realizada em parceria com a AGEMS, Energisa, SEAR e outras instituições, promovendo o ordenamento da fiação urbana, mais segurança, melhoria da paisagem e maior atratividade econômica da região central.

Paralelamente, a Semades intensificou ações de capacitação nos bairros. Em 2025, foram realizadas cerca de 20 atividades formativas, entre oficinas, cursos e workshops, nas áreas de gastronomia, artesanato sustentável, atendimento ao público, economia criativa e empreendedorismo, em parceria com instituições como SENAC, SEBRAE e associações locais.

No eixo de facilitação de negócios, destacaram-se a Viabilidade Automática e os atendimentos da Sala do Empreendedor, localizada no Bairro Zé Pereira, que registrou 3.321 atendimentos a microempreendedores individuais ao longo do ano, contribuindo para a redução da burocracia, a formalização e o crescimento dos pequenos negócios.

Para o superintendente de Desenvolvimento Econômico da Semades, Luciano Barbosa Rodrigues, os resultados demonstram a abrangência das ações: “As iniciativas criaram condições reais para geração de renda, fortalecimento dos negócios existentes e estímulo a novos empreendimentos, tanto nos bairros quanto no Centro”.

A agenda de 2025 também incluiu participação em fóruns, eventos de inovação e sustentabilidade, além do apoio a projetos de artesanato sustentável e empreendedorismo feminino, como a Oficina de Fibras e Tramas Pantaneiras, conduzida pela artesã Zarife Linhares. A atividade, inclusiva e acessível a mulheres com deficiência auditiva, apresentou técnicas com matérias-primas do Cerrado e ampliou as possibilidades de geração de renda, inclusive com acesso ao mercado internacional.

Com ações integradas e diálogo permanente com a comunidade e o setor produtivo, 2025 se consolida como um ano de avanços na política de empreendedorismo de Campo Grande, tendo o Centro em Ação como um dos principais legados para a revitalização econômica e urbana da Capital.

