Sine-JP disponibiliza 159 vagas de trabalho a partir desta segunda-feira

21/01/2024 |

19:00 |

45

A semana inicia com oportunidades para quem almeja ingressar ou se reposicionar no mercado de trabalho, na capital paraibana. O Sistema Nacional de Emprego de João Pessoa (Sine-JP) disponibiliza, a partir desta segunda-feira (22), 159 vagas, que abrangem mais de 30 funções. Para concorrer, os interessados devem se dirigir à sede do serviço.

No destaque, a lista traz oportunidades no setor da construção: são 29 vagas para pedreiro; 10 para servente de obras; e 01 para pintor de obras. Todas elas exigem ao menos seis meses de experiência.

Além disso, há 14 oportunidades para auxiliar de cozinha; 11 para garçom; 08 para atendente de lanchonete; 07 para analista financeiro; 07 para promotor de vendas; 05 para cuidador de idosos; 02 para técnico de Enfermagem; 01 para gerente de hotel; entre outras.

As informações sobre todas as vagas disponíveis para a semana e os critérios necessários para concorrer a cada uma delas podem ser conferidos no Painel da Empregabilidade, no endereço www.joaopessoa.pb.gov.br/servico/painel-da-empregabilidade/.

Serviço – O Sine-JP fica na Avenida João Suassuna, 49, exatamente no primeiro casarão da Villa Sanhauá, próximo à Praça Antenor Navarro, no Varadouro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (83) 98654-8978.