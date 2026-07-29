quarta-feira, julho 29, 2026
Últimos:

PB INFORMA

Notícias da Paraíba e Nordeste, futebol ao vivo, jogos, Copa do Nordeste

Noticias do Seridó

Prefeitura de Currais Novos inicia obras de pavimentação da Rua Manuel Patrício de Medeiros

admin1

A Prefeitura de Currais Novos deu início às obras de pavimentação da Rua Manuel Patrício de Medeiros, localizada no bairro José Bezerra. A intervenção faz parte do conjunto de ações da gestão municipal voltadas à melhoria da infraestrutura urbana e da mobilidade nos bairros da cidade.

A pavimentação irá proporcionar mais segurança para os moradores, além de facilitar o tráfego de veículos e pedestres, reduzindo transtornos causados pela poeira e pela lama em períodos chuvosos.

A obra representa mais um avanço no compromisso da Prefeitura com o desenvolvimento urbano e a valorização dos bairros, promovendo melhores condições de acessibilidade e bem-estar para a população.

Você pode gostar também

historiadora Lúcia Guerra lança o livro ‘Memória e verdade sobre a ditadura’ — Governo da Paraíba

admin1

GESTÃO MUNICIPAL APOIA DESPORTISTAS SÃO-JOSÉ-SERIDOENSES DURANTE EVENTOS EM PARELHAS E OURO BRANCO

admin1

Hospital de Trauma de Campina Grande realiza mais de 1.300 atendimentos durante o feriadão de Natal — Governo da Paraíba

admin1