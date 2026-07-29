Prefeitura de Currais Novos inicia obras de pavimentação da Rua Manuel Patrício de Medeiros

A Prefeitura de Currais Novos deu início às obras de pavimentação da Rua Manuel Patrício de Medeiros, localizada no bairro José Bezerra. A intervenção faz parte do conjunto de ações da gestão municipal voltadas à melhoria da infraestrutura urbana e da mobilidade nos bairros da cidade.

A pavimentação irá proporcionar mais segurança para os moradores, além de facilitar o tráfego de veículos e pedestres, reduzindo transtornos causados pela poeira e pela lama em períodos chuvosos.

A obra representa mais um avanço no compromisso da Prefeitura com o desenvolvimento urbano e a valorização dos bairros, promovendo melhores condições de acessibilidade e bem-estar para a população.